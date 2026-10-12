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Već gotovo dve godine u Srbiji je na delu pokušaj obojene revolucije sa ciljem svrgavanja s vlasti Aleksandra Vučića i promene politike koju naša zemlja vodi. U međuvremenu, na meti su se našli i drugi evropski lideri koji vode suverenu i slobodarsku politiku, koja velikima, naravno, nije po volji.

Na ovu činjenicu ukazao je i doskorašnji predsednik Aleksandar Vučić, pominjući ono što se dešava kod nas, ali i Slovačku, Gruziju... Istakao je i u čemu su se oni koji bi da ga sruše preračunali.

KRVAVA ŠAKA

- Zašto verujem da će da izgube izbore i koju su taktičku grešku napravili. Kad sam analizirao te pare za NVO i pare koje su Šolakovi mediji dobili, shvatio sam da je ogroman novac uložen u naše rušenje zbog naše slobodarske politike, politike u kojoj mi donosimo odluke nezavisne od drugih faktora moći. Ali ne zaboravite da nikome u okruženju ne odgovara snažna Srbija, ni Zagrebu, ni Sarajevu, ni Podgorici - objasnio je Vučić i dodao:

- Pokušali su da sruše Roberta Fica u Evropi. Moraće možda na izbore u januaru iduće godine. Ja se nadam da neće, ali... Kad imate uticaj od velikih sila, koje neće da trpe male, ostala je samo Srbija. Ako sruše Fica, ostala je samo Srbija. Kako im je uspelo u nekim drugim zemljama, očekuju to i ovde. Pošlo bi im za rukom da nisu napravili grešku. Sve su usmerili na jednu tačku.

Potom je Vučić potcrtao koja je to tačka:

- Da su radili malo šire u krugu oko mene, a ne samo Vučić, pobedili bi. Ovako će da izgube. Izgubiće, ne malom razlikom, samo ću to da vam kažem, zato što mržnja ne pobeđuje, zato što je mržnja loš saveznik.

Podsetimo, od početka revolucije "krvave šake" u Srbiji bilo je potpuno jasno da iza svega u velikoj (i ključnoj) meri stoji strani faktor. Osim regionalnih punktova mržnje prema Srbima, i Aleksandru Vučiću posebno, u sve su bili uključeni određeni centri moći snažnih evropskih država.

NVO HIDRA

Kako za Kurir objašnjava dobro upućeni sagovornik iz bezbednosnih struktura, najveći problem za blokadere i njihovu NVO hidru jeste kako sad da opravdaju ogroman novac koji su dobili.

- Znate, na vaše račune slivaju se desetine i stotine miliona, milijarde, a onda se ispostavi da niste uspeli da sprovedete ono što su od vas tražili. Blokirali ste zemlju, to je tačno, destabilizovali je ozbiljno u jednom trenutku, i to je tačno, međutim, eto ga Aleksandar Vučić i dalje tu gde je bio. Jak, sposoban da i dalje vodi igru, i dalje omiljen u narodu, sva istraživanja pokazuju da će na izborima odneti pobedu... I, šta ćemo sad? Šta da kažemo našim mentorima u inostranstvu? Kako se to, zaboga, dogodilo? Mnogo pitanja na koja, bojim se, nemaju nikakav odgovor - navodi naš sagovornik.

Ficova video-poruka: Doći ću da podržim velikog državnika

Slovački premijer Robert Fico oglasio se video-porukom u kojoj je podsetio da je zbog zdravstvenih problema morao da otkaže prethodno planiranu posetu Beogradu, ali je izrazio nadu da će već tokom ove sedmice doputovati u Srbiju.

- Pokosila me je toliko jaka viroza da sam morao da otkažem odlazak na događaje u Dukli i u Beogradu, gde sam želeo da pružim podršku izuzetnom srpskom državniku Aleksandru Vučiću - poručio je Fico.

Dodao je da se nada da će vrlo brzo nadoknaditi propušteno:

- Nadam se da ću već ove nedelje uspeti da nadoknadim propuštenu posetu Srbiji, iako moram da priznam da mi glas i dalje zvuči kao probušen lonac, a simptomi bolesti se povremeno ponovo pogoršavaju.

Nadajmo se, dakle, Ficovom dolasku već za nekoliko dana.