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Srpkinja je na moru u Grčkoj prošle nedelje izgubila burmu koju je nosila na ruci pune 54 godine. Prsten je za nju imao sentimentalnu vrednost jer joj je uspomena na pokojnog supruga. Već se pomirila sa činjenicom da prstena nema, nije ni slutila da će jedna žena pronaći njen prsten, a još manje, da će ponovo zasijati na njenom prstu.

Sve je počelo kada je žena tokom kupanja u moru izgubila burmu, uspomenu na preminulog supruga i više od pet decenija zajedničkog života. Njena ćerka je u Fejsbuk grupi "Live from Greece" uputila javnu zahvalnost ženi koja je prsten pronašla.

- Ne postoje reči kojima mogu da ti zahvalim za ono što si učinila za mene i moju majku. Burma koju si pronašla u moru, a koju je izgubila pre pet dana dok se kupala je uz moju mamu punih 54 godine i predstavlja mnogo više od komada nakita. To je uspomena na njen život sa tatom, na njihovu ljubav i sve godine koje su proveli zajedno. Kada ju je izgubila, izgubila je na trenutak i deo te svoje priče. Time što si je pronašla je samo po sebi neverovatno i magično, vratila si joj nešto što za nju nema cenu. Hvala ti od srca što si pokazala da još postoje ljudi koji razumeju koliko neke stvari znače - napisala je ćerka na Fejsbuku.

Foto: Printscreen

Žena koja je pronašla burmu objasnila je da se sve odigralo neposredno pred njen povratak za Srbiju. Kako kaže, u pitanju je bio njen poslednji ulazak u more, dok su ostali putnici već bili spakovani.

- Znam da јe Sama Presveta Bogorodica učinila čudo, јer da burma leži na dnu mora pet dana, i da јe ne prekriјe za to vreme pesak i talasi, to јe skoro nemoguće. To јe bio moј poslednji zaron u more sa maskom danas, pred povratak za Beograd, sama sam bila u moru, svi su već bili sa koferima ispred apartmana, a јa ko јa јoš malo da zaronim.. I eto, kada Bog želi nešto, pošalje nekog da to sprovede, drago mi јe što sam učestvovala u Božiјoј Milosti i Dobroti... - navela je ćerka.

Ovaj potez izmamio je na desetine prelepih komentara čestitki, a mnogi su ovaj čin opisivali kao čudo. Burma je ponovo zasijala na prstu ove vlasnice i nastavlja da čuva uspomenu na njenog supruga, prenosi Telegraf.