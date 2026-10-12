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Ministarstvo unutrašnjih poslova najoštrije demantuje neistinite informacije i spekulacije koje su se pojavile u pojedinim medijima i na društvenim mrežama, a u vezi sa navodnim korišćenjem helikoptera koji pripada Helikopterskoj jedinici MUP-a za prevoz doskorašnjeg predsednika Republike gospodina Aleksandra Vučića, u Kragujevac.

- Ističemo da helikopter sa snimka nije u floti Helikopterske jedinice, niti je Helikopterska jedinica ikada posedovala ovaj tip helikotera. Takođe, obaveštavamo javnost da od trenutka kada je gospodin Vučić podneo ostavku na funkciju predsednika Republike Srbije, Ministarstvu unutrašnjih poslova nije upućen nijedan zvaničan zahtev za angažovanje kapaciteta svoje Helikopterske jedinice za potrebe njegovog prevoza - navode u MUP.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na medije da ne plasiraju neproverene i netačne informacije i da, u cilju istinitog informisanja javnosti, sve podatke pre objavljivanja zvanično provere.

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