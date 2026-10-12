Funkcioneri SPO: Najoštrije osuđujemo brutalne laži i napade na Aleksandra Vučića
Funkcioneri SPO saopštili su danas da najoštrije osuđuju besramne laži koje se, u okviru prljave kampanje, plasiraju protiv Aleksandra Vučića o korišćenju državnog helikoptera za stranačke skupove,
- Nakon otvorenih pretnji smrću upućenih njemu i njegovoj porodici, kontinuirane kriminalizacije i monstruozne dehumanizacije, politički protivnici su sada posegli za izmišljotinama kakve ne bi smislio ni Baron Minhauzen, svesno obmanjujući građane navodnim aferama. Ovakvi očajnički napadi samo su dokaz potpune nemoći, nedostatka bilo kakvog programa i ogromne nervoze onih koji su svesni da na predstojećim izborima gube ubedljivo. Građani Srbije odlično prepoznaju rezultate, rad i stabilnost, a nikakve medijske manipulacije i laži ne mogu da sakriju činjenice - navodi se u saopštenju i dodaje:
- Zato još jednom pozivamo sve članove i simpatizere Srpskog pokreta obnove da na predstojećim izborima izađu u što većem broju i glasaju za listu broj 1 „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“.
Kopredsednici SPO
Aleksandar Čotrić i Aleksandar Jugović;
Predsednik IO SPO i predsednik Zlatiborskog okruga
Milomir Ito Cvetković;
Predsednik Raškog okružnog odbora SPO
Milomir Šljivić;
Predsednik OO SPO Bajina Bašta i odbornik
Ljuban Kovačević;
Predsednik GrO Čačak i predsednik Moravičkog okruga
Milan Maksimović;
odbornik SPO u Čačku
Radan Jarakoviċ;
Član GO i IO SPO
Željko Radošević;
Nekadašnji poslanik SPO i predsednik OO SPO Petrovac na Mlavi
Staniša Stevanović;
Predsednik SPO za dijasporu u Evropi
Srđan Antonić
i drugi funkcioneri, osnivači i istaknuti članovi SPO