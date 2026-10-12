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Funkcioneri SPO saopštili su danas da najoštrije osuđuju besramne laži koje se, u okviru prljave kampanje, plasiraju protiv Aleksandra Vučića o korišćenju državnog helikoptera za stranačke skupove,

- Nakon otvorenih pretnji smrću upućenih njemu i njegovoj porodici, kontinuirane kriminalizacije i monstruozne dehumanizacije, politički protivnici su sada posegli za izmišljotinama kakve ne bi smislio ni Baron Minhauzen, svesno obmanjujući građane navodnim aferama. Ovakvi očajnički napadi samo su dokaz potpune nemoći, nedostatka bilo kakvog programa i ogromne nervoze onih koji su svesni da na predstojećim izborima gube ubedljivo. Građani Srbije odlično prepoznaju rezultate, rad i stabilnost, a nikakve medijske manipulacije i laži ne mogu da sakriju činjenice - navodi se u saopštenju i dodaje:

- Zato još jednom pozivamo sve članove i simpatizere Srpskog pokreta obnove da na predstojećim izborima izađu u što većem broju i glasaju za listu broj 1 „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“.