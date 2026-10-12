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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski odazvala se pozivu imenjakinje iz Supovca da prisustvuje rođendanu njene majka koja ima Daunov sindrom.

"Pamtiću zauvek ovaj dan, ovu porodicu, ove srećne ljude, jer srećna je kuća u kojoj stanuje ljubav", navela je Đurđević Stamenkovski i dodala:

"Milica brine o svojoj majci sa Daunovim sindromom, a pozvala nas je da zajedno proslavimo njen 61. rođendan u njihovom domu u Supovcu kod Niša."

Đurđević Stamenkovski je rekla da ju je posebno dirnulo što je Milica na Instagramu napisala da je srećna što je baš ona njena majka.

"I nismo mogli da se ne odazovemo takvom poziviu, posebno što je lep povod i uopšte cela priča koliko je važna i briga o roditeljima", dodala je Đurđević Stamenkovski.

Na kraju, u znak zahvalnosti, domaćica Milica je gošći dala prigodan poklon.