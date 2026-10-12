Slušaj vest

U utorak, 13. oktobra, od 17.40 časova, na Kurir televiziji pratite specijalnu emisiju posvećenu predizbornom skupu liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Zaječaru.

Kurir specijal, Zaječar
Foto: Kurir

Uživo ćemo slikom prenositi obraćanja, naši reporteri Olga Tomić i Luka Šindik, izveštavaće sa lica mesta, dok će voditeljka i urednica Jelena Pejović sa gostima u studiju analizirati ključne poruke skupa.

Gosti u studiju biće:

Saša Milovanović, generalni direktor Kurira

Borko Kašanski, izvršni njuz direktor Kurira

Ivana Vučićević, direktorka i glavna i odgovorna urednica Studija B

Aleksandra Tomić, članica predsedništva SNS

Dejan Miletić, Centar za proučavanje globalizacije

Srđan Barac, politički analitičar

Budite uz Kurir televiziju danas od 17.40.