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KURIR SPECIJAL “UJEDINJENA SRBIJA – NAROD ODLUČUJE”: Uživo iz Zaječara i studija Kurir televizije – utorak, 13. oktobar, od 17.40
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U utorak, 13. oktobra, od 17.40 časova, na Kurir televiziji pratite specijalnu emisiju posvećenu predizbornom skupu liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Zaječaru.
Foto: Kurir
Uživo ćemo slikom prenositi obraćanja, naši reporteri Olga Tomić i Luka Šindik, izveštavaće sa lica mesta, dok će voditeljka i urednica Jelena Pejović sa gostima u studiju analizirati ključne poruke skupa.
Gosti u studiju biće:
Saša Milovanović, generalni direktor Kurira
Borko Kašanski, izvršni njuz direktor Kurira
Ivana Vučićević, direktorka i glavna i odgovorna urednica Studija B
Aleksandra Tomić, članica predsedništva SNS
Dejan Miletić, Centar za proučavanje globalizacije
Srđan Barac, politički analitičar
Budite uz Kurir televiziju danas od 17.40.
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