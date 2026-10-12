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Aleksandar Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", objasnio je jasno zašto ga "studenti", tj. predstavnici tzv. studentske liste ne žele u debatama. 

- Ustanovili smo da su oni koji podržavaju takozvanu studentsku listu ordinarni lažovi; slučaj izmišljenog helikoptera to najbolje pokazuje. Ja želim da vam ukažem na nešto mnogo opasnije i mnogo ozbiljnije. Naravno da nemaju program. Zdravstvo porede sa jednofaznom i trofaznom strujom; niko živ niti razume šta govore, niti to ima ikakvog smisla - rekao je na početku.

O odbijanju debata...

Kako je rekao, na kraju će i pristati da učestvuju u debatama, ali sa svima, sem sa njim. 

- Ali nije to poenta onoga što sam hteo da vam saopštim. Videćete, na kraju će oni da idu u debate, i sa svima će da idu, samo sa jednim čovekom neće u debatu. To sam ja. Ne zato što se plaše, ne zato što sam mnogo pametniji od mojih saboraca ili od njih. Ne. Neće, jer ja sam jedini koji nisam čovek. Ja sam jedini koji je monstrum iz zmijskog gnezda, nepomenik, i sa takvim nema razgovora. To je ono što su radili svih prethodnih godina.

To je bila jedina taktika stranih službi koje su ih pripremale, dodao je.

- Dakle, potpuna dehumanizacija, najžešći mogući napadi na moju porodicu, kriminalizacija, i to je jedino što ih je vodilo ka obojenoj revoluciji. Ono gde su pogrešili, to je da su time razvili ljubav kod mnogih građana, i veliku podršku stvorili prema meni, a mnoge odbili. I hoću samo da vam kažem da ovo što su sve činili nije bilo nimalo slučajno. I nije to rezultat mržnje koju su stvorili, to je rezultat jedinog plana koji su imali. Jedini plan koji su imali je bio kako da mene dehumanizuju i kako da sruše Srbiju.

O planovima za Srbiju!

- I zato ćemo zajedno da vratimo pristojnost i normalnost u Srbiju, da ih pobedimo, i da više nikada, nikada, nikada više nam stranci ne izvode revolucije i ne ruše državu. Da je čuvamo i volimo, gradimo, i da pričamo o novim bolnicama, domovima zdravlja, da govorimo o novim putevima, o novim prugama, da Srbija ide napred, da dočekamo Ekspo, da imamo najvišu stopu rasta u Evropi, da povećavamo plate i penzije, i da pobeđujemo. Do konačne pobede 25. oktobra.

Kurir.rs

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https://www.kurir.rs/vesti/politika/10131342/aleksandar-vucic-helikopter