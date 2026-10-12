HUBAČ NE PRESTAJE DA INSPIRIŠE, NA MREŽAMA GA URNIŠU! Obećavali stručnjake za sve probleme naroda - isporučili čoveka u fontani (VIDEO)
Snimak Željka Hubača, trećeg na Studentskoj listi, koji je završio usred fontane u Leskovcu, i dalje je inspiracija za podsmešljive komentare na društvenim mrežama.
Korisnici Iksa nastavljaju da se šale na njegov račun, a bizarna scena ne prestaje da izaziva reakcije.
Posebno je korisnicima zanimljivo to što je Hubač, koji se našao u centru pažnje zbog snimka na kojem se, prema navodima koji su ga pratili, vidno teturao u fontani sa zastavom u rukama, jedan od kandidata na visokom trećem mestu izborne liste koja se predstavlja kao studentska.
Jedan korisnik Iksa napravio je i video klip u kojem se podseća na gostovanje jednog studenta i na pitanje kako birate kandidate, on je rekao:
- Imamo stručnjake, da bi mogli da formiramo što kompletniju listu, da pokrijemo sve probleme i sve brige koje se nalaze danas u narodu.
Usledio je snimak Hubača u fontani i poruka je jasna:
- Alal vam vera ala ste izabrali!