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Snimak Željka Hubača, trećeg na Studentskoj listi, koji je završio usred fontane u Leskovcu, i dalje je inspiracija za podsmešljive komentare na društvenim mrežama.

Korisnici Iksa nastavljaju da se šale na njegov račun, a bizarna scena ne prestaje da izaziva reakcije.

Posebno je korisnicima zanimljivo to što je Hubač, koji se našao u centru pažnje zbog snimka na kojem se, prema navodima koji su ga pratili, vidno teturao u fontani sa zastavom u rukama, jedan od kandidata na visokom trećem mestu izborne liste koja se predstavlja kao studentska.

Jedan korisnik Iksa napravio je i video klip u kojem se podseća na gostovanje jednog studenta i na pitanje kako birate kandidate, on je rekao:

- Imamo stručnjake, da bi mogli da formiramo što kompletniju listu, da pokrijemo sve probleme i sve brige koje se nalaze danas u narodu.

Usledio je snimak Hubača u fontani i poruka je jasna: