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Skandali koji prate "studentsku listu" i njene "pažljivo birane kandidate" (što reče neko 'kakvi bi bili da ih nisu tako pažljivo birali?!') se nastavljaju!

Blokaderska zvezda dana(s) je treći na listi, scenarista i dramaturg Željko Hubač - čiji je snimak iz fontane u centru Leskovca postao viralan. Hubač je, kako se sumnja, u u alkoholisanom stajao usred gradske fontane sa zastavom u rukama dok se vidno teturao levo-desno, a voda iz fontane ga praktično treznila.

Prizor je toliko nerealan da se na društvenim mrežama pitaju da li je urađen pomoću veštačke inteligencije!

- Je li ovaj snimak AI, nemoguće da treći na studentskoj listi izgleda ovako neozbiljno? - upitala je jedna korisnika Iksa čet-bota Groka koji joj je odgovorio da je snimak stvaran.

Željko Hubač u fontani - komentari na tviteru Foto: X printsceen

- Sada sam se nasmejala no i žao mi ga je, da li je njemu dobro, možda čovek treba pomoć - poručila je "Mirna Lazinica".

Većina komentara odnosi se upravo na činjenicu da je Hubač visokopozicionirani kandidat studentske liste:

- Slika i prilika blokaderske kampanje.. Smeh i suze u isto vreme!

- Je l' on obavešten da je na studentskoj listi?

Željko Hubač u fontani - komentari Foto: X printsceen

- Ima li ko sa liste da ne konzumira neke psihoaktivne supstance ili alkohol?

- Ne ne,ovo nije lista, ovo je sprdnja!!!

Željko Hubač komentari Foto: X printsceen

- Čovek se bukvalno pere od sopstvene politike!

Željko Hubač komentari na Iksu Foto: X printscreen

Za kraj izdvajamo komentar sa naloga Leo Kostic koji sve objašnjava:

- Sve dok imaju ovakve kandidate Vučić ne mora da brine!