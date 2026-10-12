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Putnici koji iz Subotice putuju brzim vozom "Soko" ka Beogradu od danas, 12. oktobra, treba da računaju na izmenjen red vožnje.Svi polasci pomereni su devet minuta ranije, dok vozovi iz Beograda prema Subotici kreću 6 minuta ranije nego do sada. Novina je i zaustavljanje na stajalištu TPS Novi Sad, umesto u Petrovaradinu.

Kako je saopštio "Srbijavoz", od danas se zvanično primenjuje nova organizacija putničkog železničkog saobraćaja na pruzi Beograd - Subotica, koja obuhvata Inter City i Inter Regio vozove.

Prema novom redu vožnje, "Soko" iz Subotice za Beograd polazi u 5.51, 7.51, 9.51, 11.51, 13.51, 15.51, 17.51, 19.51 i 21.51 čas. Svi navedeni polasci pomereni su 9 minuta ranije u odnosu na dosadašnji red vožnje.

U suprotnom smeru, iz stanice Beograd centar prema Subotici, vozovi će polaziti u 5.54, 7.54, 9.54, 11.54, 13.54, 15.54, 17.54, 19.54 i 21.54 časa, odnosno 6 minuta ranije nego do sada.

Foto: Nemanja Nikolić

Brzi voz "Soko" povezuje Suboticu i Beograd za približno sat i 19 minuta, a polasci su organizovani na svaka dva sata. Za putovanje ovim vozovima obavezna je rezervacija sedišta. Putnicima se preporučuje da pre putovanja provere novi red vožnje, posebno ukoliko planiraju odlazak u Novi Sad ili koriste Inter Regio vozove.

Novo stajalište u Novom Sadu umesto Petrovaradina

Druga važna promena za Subotičane odnosi se na putovanja do Novog Sada. Vozovi "Soko" više se neće zaustavljati u Petrovaradinu, već na novoizgrađenom tehničko-putničkom stajalištu TPS Novi Sad, na Rumenačkom putu.

Zaustavljanje na ovom stajalištu predviđeno je za sve Inter City i Inter Regio vozove na relaciji Beograd centar – Subotica – Beograd centar, a u skladu sa novom organizacijom saobraćaja izmenjene su i oznake pojedinih vozova.

Istovremeno, ukida se besplatni autobuski prevoz od i do železničke stanice Petrovaradin, koji je do sada bio organizovan za putnike.