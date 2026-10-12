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U vremenu kad se granice između ispravnog i pogrešnog sve češće brišu, a odluke donose u brzini, često bez dubljeg promišljanja, postavlja se pitanje - šta danas zapravo znači biti moralan čovek?

Da li je moral skup zabrana koje smo naučili kroz odrastanje ili nešto što nema veze sa spoljašnjim pravilima? Upravo na tu dilemu najvoljeniji srpski patrijarh dao je odgovor koji je i danas aktuelan.

Patrijah Pavle nije posmatrao moral kao spisak zabrana i spoljašnjih ograničenja, već kao nešto što počinje u čoveku - u trenutku kad ima izbor, a ipak odluči da ne povredi, ne pogazi i ne učini ono što može.

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Patrijarh Pavle

- Moral nije 'ne treba' ili 'ne sme se'. Moral je 'neću'. Nije vrlina ne grešiti, nego moći a ne hteti grešiti - poručivao je Patrijarh Pavle, stavljajući odgovornost izvan spoljašnjeg pritiska i vraćajući je u sferu lične odluke.

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Patrijarh Pavle

Ova rečenica posebno snažno deluje danas, kad se često traže izgovori u pravilima, okolnostima ili očekivanjima drugih. Patrijarh Pavle je, međutim, ukazivao na nešto drugo - da se prava snaga čoveka ne meri time da li je imao priliku da pogreši, već da li je imao snagu da izabere da to ne učini. U tom smislu, moral prestaje da bude spolja nametnuta granica i postaje unutrašnja odluka - tiha, ali nepokolebljiva.

I možda upravo tu počinje ono najteže, ali i najvrednije: ne odsustvo greške, već svesno odricanje od nje, posebno kad niko ne gleda.

Kurir/Espreso/BlicŽena

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