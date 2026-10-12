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Ako bi se primenili profesionalni standardi i izmerio kredibilitet, Dušan Milenković nikada ne bi mogao da bude u javnosti predstavljen kao politički konsultant, a još manje bi se njegova "ekspertiza" o izborima mogla smatrati objektivnom i pouzdanom. Šta tek reći o njegovim fantomskim istraživanjima javnog mnjenja, na koja oslanja svoju propagandu? 

Pošto se sve to, o čemu je Kurir u nekoliko navrata pisao, zanemaruje, Milenković i njegova agencija Sprint Insight u blokaderskim krugovima šire spinove i lažne prognoze iz pozicije autoriteta koju su im dodelili isti ti blokaderi i njihovi mediji. Kako to izgleda moglo se videti sinoć u emisiji "Utisak nedelje" na televiziji N1, gde je Milenković došao u majici sa brojem 3, inače rednim brojem Studentske liste na glasačkom listiću. 

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Ko je kojim čudom pomislio da je slučajnost, Milenković se potrudio da nema dileme i rekao da je to opcija koju svim silama podržava, a onda gotovo celu emisiju ubeđivao da greše svi drugi koji kao opozicija Aleksandru Vučiću učestvuju na izborima. 

Ovaj propagandista u kostimu političkog konsultanta odigrao je sjajnu predstavu u emisiji Olje Bećković, ali u svoje spinove i paušalnu matematiku oko brojanja glasova nimalo nije uverio druga dva gosta - predstavnika liste "Evropska Srbija" Zdravka Ponoša i Miloša Jovanovića koji predvodi listu "Autentična desnica".

Sprint Insight ima jednog zaposlenog - kratko je poentirao Zdravko Ponoš i pokazao o kakvom diletantu i prevarantu se radi.

Ponoš je u emisiji podsetio na još neke detalje o Milenkoviću i njegovoj fantomskoj agenciji o kojima je Kurir ranije pisao i upozoravao da je reč o običnoj propagandi zasnovanoj na lažnim istraživanjima

Dušan Milenković se zajedno sa svojom agencijom Sprint Insight (Sprint Insajt) više puta izblamirao, a glavni cilj svih njegovih javnih nastupa bio je i ostao da gura Studentsku listu, čak i kad nije ni postojala. Njegovi najnoviji spinovi plasirani u sinoćnjoj emisiji svode se na tezu da su "pata karte" u odnosu Vučić-blokaderi, iako je u svojim "istraživanjima" redovno davao prednost blokaderima od 12 odsto.

- Glasovi koji ostanu ispod cenzusa se dele prvom i drugom, to je manje-više pata karta. I to je još jedna stvar koja pokazuje koliko je blizu ova trka između Vučićeve liste i Studentske liste i koliko je svaki glas važan - govori danas Milenković, a prošle godine imao je nešto drugačiju računicu:

- Vučić ubedljivo gubi izbore. Studentska lista je cunami koji čisti političku scenu. Studenti 54, Vučić 42 odsto. To su rezultati najnovijeg istraživanja koje pokazuje zašto predsednik beži od izbora!

I to je sve što javnost treba da zna o kredibilitetu Dušana Milenkovića koji i dalje pokušava da se lažno predstavi kao objektivni i kredibilni istraživač i analitičar.

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Agencija nije na adresi Cvijićeva 55 Izvor: Kurir televizija

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