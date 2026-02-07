Slušaj vest

Nekadašnji medijski koordinator DSS-a i novinar Uroš Piper raskrinkao je blokadersku televiziju N1 i njihove pokušaje da po ko zna koji put obmanu javnost!

On je ponovio rezultate navodnog istraživanja od prošlog leta, a Piper otkriva kako je sve izgledalo.

- Na N1 se pojavila vest, kaže tzv. politički konsultant Dušan Milenković: 'Studenti ostaju najjači politički akter'. Milenković je govorio o tome zašto Vučić beži od izbora i šta kažu trendovi. I sad, on kreće sa time šta je prošlog leta njegova agencija, sa jednom zaposlenom osobom, objavila podatke o procentima koliko bi ko dobio na izborima, studentska ili režimska lista. Znači, vest počinje sa rezultatom od prošlog leta, tu je onaj navodni rezultat 54% za blokadersku listu, 42% za Vučićevu listu. I sad kaže Milenković, koji je radio na ovom israživanju, podaci nisu mnogo promenili do danas - navodi Piper na početku analize.

Njemu nije jasno da ga novinar N1 nije u pitao kakvi su sada rezultati.

- Logično, novinar N1 trebalo je da ga pita: "Kakvi su danas podaci? Recite nam brojeve". Ali, on govori samo ovo. Ne navodi uopšte kakvi su rezultati - ukazuje Piper.

Lažni analitičari

Ističe da je tokom novinarske karijere radio sa kolegama koje danas rade za N1.

- To su, iz profesionalnog ugla tiče, vrsni profesionalci. Znaju koje bi pitanje ovde trebalo da usledi. Znači, pitanje je kakvi su sada rezultati. To ga niko ne pita. Vest se bazira na tome koji su navodni rezultati bili u julu prošle godine. A onda se potpuno naivan pravi Dušan Milenković i govori o dve liste. A mi znamo, već sada, da je cela parlamentarna opozicija rekla da će izaći na pet, šest lista. Više se to uopšte ne dovodi u pitanje, ne znamo samo da li će ih biti tri ili sedam - podseća Piper.

Međutim, to Milenkoviću, a ni N1 nije bitno jer za njih, kako kaže Piper, postoje dve liste: blokaderska i Vučićeva lista.

- To je taj narativ. To su ti lažni analitičari. On je Đorđe Vukadinović, Đoka Vlah za drugosrbijance. Gura sve vreme priču da navodno blokaderska lista koja će imati deset do 12% može da dogura preko 50%. Ali ljudi, građani, ne znaju ko je na toj listi. Ne znaju njen program. Jedini razlog zašto vi možete da stvorite empatiju kod ljudi i percepciju da glasaju za njih je ako imaju percepciju da će ta lista da pobeti. I zato oni guraju tu priču. A lista je na 10 ili na 12 odsto - ističe Piper.

Postoji još jedan, opasniji razlog o kojem je Piper više puta govorio:

- To je da, u izbornom danu, deset minuta po zatvaranju birališta, blokaderi izađu bez prebrojenih glasova i da kažu da su osvojili 51, 54, 55 odsto. Koliko god izmisle u tom trenutku. Tome služe ovakva gostovanja. Lažna. Sa lažnim anketama - zaključio je Piper.