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Ukoliko Vladu Srbije bude predvodio Aleksandar Vučić, u Nemanjinoj 11 gledaćemo drastično drugačiji tempo rada, potpunu reorganizaciju i čistku među lokalnim moćnicima! Osnovna ideja nosioca liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" je stvaranje manje, ali znatno brže i operativnije vlade koja funkcioniše u stalnom, maltene vanrednom režimu.

Aleksandar Vučić je sve ovo najavio sinoć u emisiji Hit tvit na TV Pinku, gde je poručio da može, kao premijer, da razdrma vladu!

- To možda neskromno i pretenciozno, ali mislim da mogu da razdrmam vladu. Mislim da mogu da unesem tu vrstu živosti i mogućnost donošenja odluka na dnevnom nivou. Meni nije problem, meni ne treba sednica vlade jednom u sedam dana. Držaću tri sednice vlade dnevno ukoliko je potrebno. Dakle, tri puta ćemo dnevno da menjamo podzakonske akte, ako je to važno i ako možemo neke 'krive Drine' da ispravimo. Dakle, ja mislim da su to važne stvari - rekao je Vučić u Hit tvitu.

Evo ključnih stubova reforme koju planira:

Rad u tri smene

- Umesto dosadašnjih rutinskih sednica jednom nedeljno, vlada će zasedati i do tri puta dnevno kako bi se podzakonski akti i propisi menjali u hodu i u realnom vremenu

Manje ministarstava, veća operativnost

- Smanjenje broja resora i formiranje manjeg, ali efikasnijeg tima koji može brzo da donosi odluke na dnevnom nivou

Rad na terenu umesto sedenja u fotelji

- Članovi kabineta moraće konstantno da budu među građanima i u stalnom pokretu, uz unošenje nove energije i živosti u državni aparat

Drastično lakša smenjivost

- Uvođenje strože discipline u kojoj ministri i funkcioneri više ne odrađuju mandat, već su podložni momentalnoj smeni ukoliko ne isporučuju rezultate

Obračun sa lokalnim kabadahijama

- Direktno čišćenje lokalnih moćnika čije ponašanje i loše odluke urušavaju širu sliku napretka države i stvaraju revolt među građanima

Preuzimanje lične odgovornosti

- Sva ključna teška pitanja i teret loših odluka na svim nivoima Vučić planira da preuzme direktno na sebe kroz potpunu kontrolu radnog ritma vlade

Vučić: Da rade i da se bore na terenu!

Aleksandar Vučić je naglasio da svoju energiju hoće da prenese na vladu, da ima manji, ali operativniji tim.

- Da imamo ljude koji će da rade, koji će da se bore na terenu, ljude koji će da budu brže smenjivi nego što je to danas slučaj i koji će morati da budu mnogo disciplinovaniji. Moraće da imaju najmanje pet sastanaka dnevno s ljudima, privredom, državnim organima, da čuju, razgovaraju. Takođe, nema više idem u jedan grad i vratim se u Beograd. Ne, ima da obiđeš tada i ceo okrug, sva mesta, da čuješ šta su problemi - rekao je Vučić.

Vučić: Imaće pet sastanak dnevno Foto: Pink

On je kazao da se ljudi na vlasti na lokalu ponekad i ponegde ponašaju kao prave lokalne kabadahije.

- Zbog takvih stvari ljudi možda ne vide širu sliku koja je drugačija, da Srbija jeste neverovatno mnogo napredovala. Zbog tih ljudi koji se suočavaju sa tim svojim malim problemima, koje možda ne žele ili ne mogu da sagledaju. I onda s jedne strane morate na svoja leđa da preuzmete teret loših odluka koje su neki drugi ljudi donosili, i teret svojih loših odluka i taj posao je mnogo teži nego što izgleda - naglasio je Aleksandar Vučić.