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Prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, objavio je na Instagramu video-snimak u kojem se osvrnuo na aktuelna politička dešavanja i optužbe koje su, kako navodi, izneli studenti blokaderi.

- Od programa, ostala im je samo laž! Srbija pobeđuje! - poručio je Vučić uz objavljeni snimak.

Vučić je u obraćanju građanima otkrio da je deo dana proveo pripremajući govor i radeći na programskim temama koje planira da predstavi u Novom Sadu, Nišu i na drugim mestima.

- Neko mora da predstavi ozbiljan program, planove i ideje. Onda su mi ljudi javili kako studenti blokaderi ne znaju šta da kažu. Opet lažu. Kažu da sam išao, leteo helikopterom za Kragujevac, da sam zloupotrebljavao državne resurse i sada kada sam apsolutno privatno lice - istakao je on.

Vučić je naglasio da je reč o jadnim, bednim, besmislenim lažima.

- Išao sam svojom Škodom, vozio od Natalinaca do Kragujevca, parkirao iza hale Jezero. Nijednom helikopter nisam koristio, niti avion, niti bilo šta slično od državnih resursa, od kada sam podneo ostavku. Ako malo bolje pogledate, taj helikopter je privatni. Ne poseduje ga ni Vojska Srbije, ni policija, ni Bezbednosno-informativna agencija. I samo tim ljudima hoću da kažem, kad već možete da živite bez morala, razumite da ja mogu bez funkcije i nemam nikakav problem sa tim - naglasio je nosilac liste "Ujedinjena Srbija".

Dodao je da to pokazuje nervozu u redovima blokadera, kada moraju da se služe tako brutalnim i besmislenim lažima.

- Uzgred, da vas obavestim, taj helikopter nije sleteo u Kragujevac, već u Rašku i snimio je neki običan čovek sa terase taj helikopter u Raški jer sam tražio ekspertizu mojih ljudi koji su mi pomogli po tom pitanju. Samo da vidite čime se služe i čime će tek da se služe - rekao je Vučić, i zaključio: