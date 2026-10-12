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Kladionica Meridian bet objavila je najnovije kvote za predstojeće parlamentarne izbore i trku za predsednika Vlade, a prema novim procenama, razlika između vodećih lista iznosi 7,15 odsto u korist liste Aleksandra Vučića!

Za listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" granica je postavljena na 46,2%, dok je Studentska lista na 39,05%.

Prema kladionici Meridian, samo još jedna lista će preći cenzus, a to je lista SPS sa nosiocem Ivicom Dačićem - granica je na 3,75%.

Meridian bet - kvote za izborne liste Foto: Screenshot

Ispod cenzusa prema procenama Meridian beta ostaju i Autentična Desnica (2,35%) i Evropska Srbija (1,75%).

Kada je reč o trci za premijera, Aleksandar Vučić ima ubedljivu prednost, odnosno 20 puta veće šanse od Ilije Srdanovića da postane predsednik Vlade Srbije: kvota za Vučića iznosi 1,20, na Iliju Srdanovića kvota je 4,00, dok je za Ivicu Dačića 10,00.

Meridian bet - kvote za premijera Srbije Foto: Screenshot

Podsetimo, kada je kladionica početkom prošle nedelje izašle sa prvim kvotama lista "Ujedinjena Srbija" bila je na granici od 44,05%, Studentska lista 39,2%, a SPS je startovao sa granicom od 4,63%.