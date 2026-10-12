MERIDIAN OBJAVIO NOVE KVOTE ZA IZBORE! Vučić ima 20 PUTA VIŠE šansi da bude premijer od Srdanovića! Razlika između Ujedinjene Srbije i Studentske liste 7,5%!
Kladionica Meridian bet objavila je najnovije kvote za predstojeće parlamentarne izbore i trku za predsednika Vlade, a prema novim procenama, razlika između vodećih lista iznosi 7,15 odsto u korist liste Aleksandra Vučića!
Za listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" granica je postavljena na 46,2%, dok je Studentska lista na 39,05%.
Prema kladionici Meridian, samo još jedna lista će preći cenzus, a to je lista SPS sa nosiocem Ivicom Dačićem - granica je na 3,75%.
Ispod cenzusa prema procenama Meridian beta ostaju i Autentična Desnica (2,35%) i Evropska Srbija (1,75%).
Kada je reč o trci za premijera, Aleksandar Vučić ima ubedljivu prednost, odnosno 20 puta veće šanse od Ilije Srdanovića da postane predsednik Vlade Srbije: kvota za Vučića iznosi 1,20, na Iliju Srdanovića kvota je 4,00, dok je za Ivicu Dačića 10,00.
Podsetimo, kada je kladionica početkom prošle nedelje izašle sa prvim kvotama lista "Ujedinjena Srbija" bila je na granici od 44,05%, Studentska lista 39,2%, a SPS je startovao sa granicom od 4,63%.
I po prošlonedeljnim prognozama samo te tri liste preći će cenzus i ući u Narodnu Skupštinu Srbije.