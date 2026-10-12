Politika
SVI JEDU, SAMO SE MALI DRŽI ZA GLAVU I VIČE "UF" Evo na kakvim se mukama našao (VIDEO)
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- Kad domaćini “preteraju” sa količinom hrane, a sve je ukusno, pa ničemu ne mogu da odolim. Hvala porodici Davidović na gostoprimstvu!, poručio je Siniša Mali koji se za stolom držao za glavu gledajući u pravu gozbu i domaćinski čovek.
Gledajući u neverici šta su sve domaćini izneli na sto, vikao je "uf" pa se zapitao:
- Pa sad budi pametan, imamo i ribu, imamo i meso... a potom se i odlučio odakle da počne.
Na kraju je ostao oduševljen ovom đakonijom...
Kurir.rs
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