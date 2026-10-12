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U Bajinoj Bašti nedostatak prostora na gradskom groblju jedan je od važnih komunalnih problema.

- Lokalna samouprava Bajine Bašte preduzela je konkretne korake kako bi se obezbedili dodatni kapaciteti i stvorili uslovi za uređenije i funkcionalnije gradsko groblje i rešio problem koji je godinama predstavljao izazov za lokalnu zajednicu. U tu svrhu izvršena je eksproprijacija parcele koja se neposredno graniči sa postojećim gradskim grobljem, čime će raspoloživi prostor biti značajno proširen – navode u lokalnoj samoupravi Bajina Bašta.

Još navode da se ovim potezom obezbedila nova površina namenjena za grobna mesta, pa se pitanje kapaciteta gradskog groblja može rešiti planski i na duži period, uz mogućnost daljeg uređenja proširenog prostora.

Kurir.rs

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