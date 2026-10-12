- Lokalna samouprava Bajine Bašte preduzela je konkretne korake kako bi se obezbedili dodatni kapaciteti i stvorili uslovi za uređenije i funkcionalnije gradsko groblje i rešio problem koji je godinama predstavljao izazov za lokalnu zajednicu. U tu svrhu izvršena je eksproprijacija parcele koja se neposredno graniči sa postojećim gradskim grobljem, čime će raspoloživi prostor biti značajno proširen – navode u lokalnoj samoupravi Bajina Bašta.