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Kada se kaže "zimnica", većina ljudi verovatno prvo pomisli naajvar, kiseli kupus, turšiju, papriku, krastavce, pekmez od šljiva i pune police tegli koje su nastajale tokom kasnog leta i jeseni. Ipak, granice onoga što može da završi u tegli odavno su se pomerile. Danas se prave kombinacije koje bi nekada zvučale gotovo bizarno, od egzotičnog voća do neobičnih spojeva slatkog, ljutog, kiselog i slanog.

To nije potpuno novi trend. U Poljskoj, na primer, tradicija pripremanja zimskih zaliha duboko je ukorenjena u kulturi ishrane, a fermentacija, kiseljenje, pravljenje džemova i različitih voćnih prerađevina vekovima su bili način da se sačuva hrana za hladnije mesece. Danas se toj tradiciji dodaju nove kombinacije i recepti koji bi pre nekoliko decenija verovatno izazvali u najmanju ruku rečeno čudne reakcije.

Kivi, banana i kaki u istoj tegli

Jedan od najboljih primera koliko je zimnica postala internacionalna jeste džem od kivija i banana, a postoje i kombinacije sa kakijem, limunom i limetom. Takvi recepti već se mogu pronaći širom društvenih mreža, pa zimnica više nije nužno vezana za ono što uspeva u domaćem voćnjaku.

Banana i kivi možda zvuče kao sastojci za jutarnji smuti, ali mogu da završe i u tegli. Kiselost kivija pritom daje kontrast slatkoći banane, dok se u pojedinim varijantama dodaju citrusi i pektin. Drugim rečima, ono što je nekada bilo nezamislivo u podrumu danas je sasvim legitimna tegla na polici.

Foto: Rezeda Kostyleva / Panthermedia / Profimedia

Šta rade Poljaci?

Poljska kuhinja posebno je zanimljiva kada se govori o zimnici jer tradicionalno nije bežala od fermentacije i kombinovanja ukusa. Pored dobro poznatih kiselih krastavaca i kupusa, savremeni recepti donose mnogo raznovrsnije ideje.

Među novijim predlozima mogu se pronaći, recimo, kruške u sirupu sa ruzmarinom, slatko od kokosa i višanja, krastavci sa kurkumom, kao i različite salate i sosovi koji se čuvaju za zimu.

Neke kombinacije možda zvuče kao da su nastale kada je neko otvorio frižider i odlučio da više ništa ne baca. Ali upravo je mešanje tradicionalnih tehnika sa novim ukusima postalo deo moderne kulture pripremanja zimnice.

Slatko više ne mora da bude samo od šljiva

Ni kod voća nema potrebe da se ostane na klasičnim pekmezima i džemovima. U poljskoj tradiciji postoje i manje očekivane kombinacije, a neke imaju mnogo dužu istoriju nego što bi se moglo pomisliti.

Poljsko Ministarstvo poljoprivrede, recimo, beleži tradicionalne recepte za slatko od brusnice, ali i starinske prerađevine od divlje vinove loze. U pojedinim krajevima voće se kombinovalo sa vinom i začinima, poput karanfilića, anisa ili vanile.

Ni naše podneblje nije bilo toliko konzervativno koliko danas ponekad mislimo. Stari recepti pokazuju da su se voće i povrće kombinovali na različite načine, da su se sušili, kuvali, fermentisali i čuvali za mesece kada sveže hrane nema u izobilju. U nekim delovima Poljske, na primer, sušene jabuke, kruške i šljive koristile su se i za supe, kaše i druga jela, a ne samo kao slatkiš.

Foto: Tatjana Stamenković

Od "šta je ovo?" do omiljene tegle

Danas je razlika u tome što zimnica više nije samo pitanje preživljavanja zime. Supermarketi su puni svežeg voća i povrća tokom cele godine, pa se tegla pravi zato što neko želi određeni ukus, da iskoristi sezonske namirnice ili jednostavno da eksperimentiše.

Zato u savremenim receptima možemo naići na kombinacije koje bi u tradicionalnoj ostavi teško dobile svoje mesto: voće sa začinima, ljuto i slatko u istoj tegli, povrće sa egzotičnim začinima, pa čak i džemovi od voća koje nema nikakve veze sa ovim podnebljem.

I tu se, zapravo, vraćamo na suštinu zimnice. Tehnika je stara, ali su mogućnosti danas mnogo veće. Neko će i dalje tvrditi da nema dobre zime bez ajvara, kiselog kupusa i slatkog od šljiva. Neko drugi će otvoriti teglu džema od kivija i banane i tvrditi upravo suprotno.