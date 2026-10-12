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U Srbiji sutra jutro hladno po kotlinama i duž rečnih tokova na jugozapadu i jugu sa maglom.

Tokom dana u većem delu zemlje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a samo na istoku i jugoistoku oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotrajno i sa snegom.

Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 4 do 11, a najviša dnevna od 11 do 17 stepeni, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

- Narednih dana zadržaće se hladnije vreme sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 14 do 18 stepeni - najavio je RHMZ i dodao:

Foto: Nebojša Mandić

- Do kraja nedelje (14-18.10.) promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ponegde i pretežno sunčano. Prolazno naoblačenje i lokalna pojava kratkotrajne kiše očekuje se samo tokom noći četvrtak na petak (15./16.10.) i u petak (16.10.) i to uglavnom u predelima južnije od Save i Dunava.