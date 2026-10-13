Slušaj vest

Dom predstavlja simbol sigurnosti, udobnosti i ličnog komfora u kome se svakodnevno uživa. Zato je veoma važno da pri odabiru nameštaja i uređenju, vodite računa o estetici, toploti nameštaja i od kog materijala su elementi sačinjeni. U tom procesu vam može olakšati i sistem elemenata MARRON iz kolekcije Forma Ideale, koji pored komada za dnevni boravak, uključuje i trpezarijski sto.

Ova kolekcija je savršen primer modernog soft-industrial stila koji uspešno rešava jedan od najvećih izazova u savremenim domovima, odnosno kako da prostor izgleda moderno i čisto, a da pritom ne deluje hladno i sterilno. Dominantni dekor artisan hrasta unosi prijatnu i prirodnu atmosferu u svaki kutak enterijera, dok crna mat folija i upečatljivi profili pružaju jasne, pravilne linije i dozu prepoznatljive industrijske elegancije. Ono što izdvaja sistem elemenata MARRON jeste njegova izuzetna modularnost i mogućnost kombinovanja, što vam omogućava da kreirate prostor koji u potpunosti odražava vašu individualnost i estetski senzibilitet. Crni mat okviri funkcionišu poput arhitektonskih kontura, jasno definišući komade nameštaja u prostoru i sprečavajući da se oni vizuelno stope sa pozadinom.

Određeni elementi iz ove kolekcije nude mogućnost ugradnje dodatne rasvete. Diskretne LED lampice ne samo da vizuelno naglašavaju prirodnu teksturu artisan hrasta, već tokom večeri stvaraju sofisticiranu i prijatnu, ušuškanu atmosferu u dnevnom boravku. Pored upečatljivog dizajna, svaki komad je osmišljen sa fokusom na maksimalnu funkcionalnost i urednu organizaciju. Za skladno i funkcionalno uređenje ambijenta, kolekcija nudi elemente koji se savršeno nadopunjuju. Povezivanje dnevnog boravka i trpezarije u istom tonu, postiže se postiže se kombinovanjem prostrane komode MARRON 157 (koja je idealna za organizaciju uz tri praktične fioke i tri zatvorena segmenta) i funkcionalnog trpezarijskog stola MARRON dimenzija 160x90 cm, sa mogućnošću proširenja površine za dodatnih 40 cm za veća porodična okupljanja.

Foto: Promo

Klub sto MARRON predstavlja savršen i moderan dodatak uz TV zonu, kao i segment centralnog kutka za opuštanje. Njegov upotrebni prostor čine gornja površina, bočna fioka i praktična pregradna polica ispod površine, idealna za odlaganje sitnica koje želite da vam uvek budu pri ruci.

Zahvaljujući neutralnoj, a toploj osnovi artisan hrasta, klub sto MARRON se izuzetno lako kombinuje sa ostalim elementima u enterijeru. Za postizanje maksimalnog efekta, predlažemo da zidove obojite u svetle, tople tonove poput bež ili popularne greige nijanse (spoj sive i bež), čime ćete dodatno istaći crne mat konture nameštaja. Kada je reč o tapaciranom nameštaju, uz ovaj sistem elemenata savršeno se uklapaju ugaone garniture ili trosedi u teksturiranim tkaninama sive, maslinasto zelene ili nežne bež boje. Ugaona garnitura MAURO i kolekcija MARRON čine savršen estetski spoj, jer se vizuelno dopunjuju kroz kontrast i zajedničke detalje. Neutralna siva tkanina garniture ublažava i umiruje prostor, dok topla tekstura artisan hrasta unosi preko potrebnu prirodnost i ušuškanost.

Foto: Promo

Vitke crne nogare garniture MAURO idealno prate crni nogari klub stola, stvarajući skladnu dizajnersku celinu. Pošto su oba elementa podignuta od poda, unose prozračnost u dnevni boravak, čineći ga vizuelno većim i svetlijim. Dizajneri enterijera Forma Ideale predlažu da u ambijent dodate i tepih SOFT u bež ili svetlijim tonovima koji unosi dodatni sloj udobnosti u soft-industrial ambijent i kreira blagi prelaz između ugaonog elementa i poda. Elementi u dnevnom boravku predstavljaju osnovu za miran i spokojan odmor nakon napornog dana na poslu. Kako bi se topla atmosfera najbolje iskoristila, možete je upotpuniti mirisnim svećama, ambijentalnom rasvetom, ali i tekstilnim dodacima koji će pružiti posebnu notu luksuza u ceo dnevni boravak.