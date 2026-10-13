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Odlazak u inostranstvo mnogima donosi veću platu i mogućnost da porodici obezbede bolji život, ali cena takve odluke često je vreme provedeno daleko od najbližih. Dok jedni smatraju da se odricanje isplati zbog veće zarade, drugi sve češće postavljaju pitanje da li novac zaista može da nadoknadi propuštene trenutke sa decom i partnerom.

Upravo o tome povela se rasprava na Fejsbuku nakon što je na stranici "Nemačka bez stresa" objavljena priča o muškarcu koji je odlučio da napusti posao u Nemačkoj i vrati se u Hrvatsku, iako ga tamo čeka plata manja za čak 900 evra. Njegov razlog iznenadio je kolege, ali je naišao na podršku brojnih korisnika društvenih mreža.

- Danas mi prijatelj na pauzi govori kako daje otkaz u Nemačkoj i ide da radi u Hitnoj pomoći u Zagrebu. Kolege ga pitaju da li je poludeo. Kaže da će imati oko 900 evra manju platu, ali će zato barem svako veče biti sa svojom porodicom u svojoj kući. U Nemačkoj, dok radi, ženu i decu viđa jednom mesečno. Kaže da više neće menjati neprocenjivo vreme za pare. Da li biste vi prihvatili platu manju za 900 evra da biste svake noći provodili vreme sa svojom porodicom? - navedeno je u objavi.

"Trčanje za parama nas je uništilo"

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Korisnici su u komentarima uglavnom podržali odluku ovog radnika, ističući da novac ne može da zameni vreme provedeno sa najbližima. Pojedini su ukazali i na to da su visoki troškovi stanovanja i računa u Nemačkoj često jednaki razlici u plati.

Deo komentatora smatra da mnogi u trci za zaradom zaboravljaju na prave životne prioritete, dok drugi ističu da se slične rasprave prečesto ponavljaju i da svako treba samostalno da odluči gde mu je bolje da živi i pod kojim uslovima.

- U pravu je. Trčanje za parama nas je uništilo. Zar je to smisao života?", "Tih 900 evra manje odlazi upravo na stan i račune, nije ništa izgubio", "Ako ti je porodica na prvom mestu, onda donosiš ispravne odluke. A ako te baš briga za njih, kada ćeš ih videti ili ne, bitno je samo da im šalješ tih prokletih 900 evra, onda ostani tamo", "Da. Samo radi, spava i čeka da jednom mesečno vidi svoju decu i ženu. Iskreno, dođavola s takvim životom, ima posla i u Zagrebu. Neka je i manja plata, porodica je na prvom mestu", neki su od komentara.