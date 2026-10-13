ANA BRNABIĆ RAZGOVARALA SA POSMATRAČIMA SAVETA EVROPE UOČI IZBORA: Predstavnici posmatračke misije održaće niz sastanaka sa predstavnicima poslaničkih grupa
Vršilac dužnosti predsednika Ana Brnabić sastala se danas sa delegacijom Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (PSSE), koja boravi u Srbiji, a koju čine članovi Komiteta za posmatranje vanrednih parlamentarnih izbora u Republici Srbiji.
Delegaciju predvodi predsednik Pododbora za Zapadni Balkan u okviru Komiteta za politička pitanja i demokratiju PSSE Pjero Fasino.
U okviru posete Narodnoj skupštini, predstavnici posmatračke misije održaće danas niz sastanaka sa predstavnicima poslaničkih grupa, kao i sa predstavnicima nadležnih institucija.
Predviđeno je da se delegacija PSSE sastane sa poslaničkom grupom ''Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane'', poslaničkom grupom Socijalističke partije Srbije (SPS), predstavnicima stranaka nacionalnih manjina, poslaničkom grupom ''Poslanici uz studente'' i poslaničkom grupom Stranke slobode i pravde (SSP).
Delegacija će danas imati sastanke sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, Komisijom za reviziju biračkog spiska, predstavnicima Regulatornog tela za elektronske medije (REM) i sa predsednikom i članovima Republičke izborne komisije (RIK).
Iz Saveta Evrope ranije je saopšteno da će petočlana delegacija PSSE na čelu sa Fasinom boraviti u predizbornoj poseti Srbiji da bi, kako je navedeno, procenila izbornu kampanju i političku klimu uoči vanrednih parlamentarnih izbora zakazanih za 25. oktobar.
Kako je najavljeno, delegacija od 20 članova, u okviru Međunarodne misije za posmatranje izbora, doputovaće u Srbiju radi posmatranja izbora 25. oktobra.