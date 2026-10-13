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Prigodnim programom kod spomen-kosturnice biće obeleženo sećanje na streljanje civila u Dragincu, koje se dogodilo pre osam i po decenija, u ovom lozničkom selu. Državna komemorativna svečanost povodom stradanja 2.950 nedužnih civila iz Draginca i okolnih sela počeće pomenom ubijenima koji će služiti ovdašnji sveštenici.

Potom će, uz državne i vojne počasti, vence položiti predstavnici Vlade Srbije u tehničkom mandatu, Grada Loznice, Centra za kulturu "Vuk Karadžić", MZ Draginac, OŠ 14. oktobar", Memorijal Draginac, đaci kao i više udruženja građana za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije i potomci stradalih.

Kod najveće grobnice seljaka na Balkanu okupljenima će se obratiti predstavnik države, zatim zamenik gradonačelnika Loznice Petar Gavrilović i episkop šabački Jerotej. U umetničkom delu programa nastupiće učenici Gimnazije Vuk Karadžić i etno-grupa Rasia.

Organizatori državne ceremonije koja počinje u 13 časova su Vlada Srbije - Odbor za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Grad Loznica i Centar za kulturu Vuk Karadžić.

Podsetimo, pripadnici 342. nemačke pešadijske divizije pobili su od 13. do 19. oktobra 1941. meštane Draginca i više jadarskih sela, ubijajući starce, žene, decu, a najmlađa žrtva bila je trodnevna beba. Najmasovnije streljanje bilo je u samom Dragincu, gde je za četiri dana likvidirano 1.379 civila.

U jadarskim selima prvi put je primenjena naredba generala Franca Bemea da za jednog ubijenog nemačkog vojnika treba streljati 100, a svakog ranjenog 50 zarobljenika. Ubijanje u Dragincu prvi je masovni zločin nad civilnim stanovništvom na prostoru Srbije u Drugom svetskom ratu i prethodio je streljanima civila u Kraljevu i Kragujevcu koja je nekoliko dana kasnije počinila nemačka vojska.