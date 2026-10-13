Slušaj vest

Legendarni Nikola Pejaković, scenarista, glumac, muzičar i reditelj rekao je da bi podršku Vučiću potpisao sa "obe ruke".

Nikola Pejaković je ispričao kako je u telefonskom razgovoru, nekoliko meseci pre jednog svog javnog obraćanja, poznaniku rekao da je potpisao podršku i da bi to ponovo učinio.

"Ja sam potpisao podršku Vučiću, koji je tad bio predsednik Srbije. I onda sam, u tom telefonskom razgovoru, rekao tom poznaniku kako sam tad potpisao to desnom rukom, jer desnom i pišem, a sad bih to potpisao s obe ruke", ispričao je Pejaković.

Razgovor je potom prerastao u raspravu, tokom kojeg je branio svoju podršku Vučiću.

- Otkud ti na onoj drugoj strani? Otkud ti na strani onih koji napadaju Crkvu, koji bi od crkava pravili disko-klubove, koji bi odvajali Vojvodinu, koji pljuju Svetog vladiku Nikolaja Velimirovića? Šta ti radiš u istoj koloni sa čovekom koji bi da proganja, koji bi da tuče, da naša tela plivaju Savom? Otkud ti, brate, tamo - rekao je glumac.