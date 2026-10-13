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Uz radosni usklik na transparentu "Dobro došli, Vaša Svetosti" i zvuke "Tamo daleko" verni narod Srpske Pravoslavne Crkve u australijskoj prestonici dočekao je najpre na aerodromu, a zatim i u hramu Svetog Save, patrijarha srpskog Porfirija, arhijereje i sveštenoslužitelje u delegaciji. U svečanom dočeku učešće je uzeo i ambasador Republike Srbije u Australiji Rade Stefanović.

U znak razmene ljubavi deca iz Folklornog društva "Sveti Sava" odevena u tradicionalnu srpsku nošnju darivala su Patrijarha Porfirija i arhijereje plišanim koalama, dok su oni njima uz blagoslov podelili ikonice.

Posle dočeka na aerodromu, patrijarh se sa sveštenom pratnjom poklonio svetinji hrama Svetog Save u Kanberi, gde su vredne članice Kola srpskih sestara, koje misionari pri toj skoro pola veka starom domu Božjem, i verni narod priredili svečani doček.

Foto: Spc

Zablagodarivši Gospodu na svim darovima koje izliva, a patrijarhu Porfiriju i arhijerejima na poseti, starešina hrama Svetog Save protojerej Branko Vasilić je podsetio na žrtvu i ljubav starih generacija srpskih doseljenika koji su osamdesetih godina prošlog veka sagradili crkvu posvećenu prvom Arhiepiskopu srpskom, znajući da bez doma molitve nema duhovnog opstanka. Upućujući reči blagodarenja prvojerarhu SPC, prota Vasilić mu je poželeo "da brod Crkve mudro predvodi u burnim vremenima" i da mu Gospod zdravlja i radosti podari.

Istakavši da granice koje postoje između kontinenata ne postoje u Crkvi, jer je Crkva jedno telo i jedan organizam, zajednica i jedan narod kršten u ime Trojičnog Boga, patrijarh Porfirije je poučio da se dar vere dobijen na krštenju čuva i umnožava tako što se sabira sa braćom i sestrama na svetoj Liturgiji u hramu Božjem. Upravo je Liturgija merilo naše vernosti Bogu, precima, Crkvi i njenim pastirima, kao i jednih drugima, a to je kod srpskog naroda u Australiji već na prvi pogled uočljivo.

Foto: Spc

- Na molitvi smo osetili ono što smo odmah videli na vašim licima i osetili u vašim srcima i dušama, a to je ljubav prema Svetom Savi, vernost njemu, ljubav prema svom rodu, prema svojoj matici, prema svojoj otadžbini i Crkvi. To je za sve nas ovde bio znak da, iako kao ogromna manjina u ovom prostoru, ovde funkcionišete kao jedan i jedinstven narod. Možemo reći samo da smo blagodarni Bogu na tome što postojite - pohvalio je patrijarh Porfirije veru Svetosavaca Petog kontinenta, izrazivši želju da svi češće dolaze ovde i uteše se njihovom postojanošću, verom u Hrista i brigom i ljubavlju za svoj narod.

Foto: Spc

- Gde god smo podigli crkvu podigli smo deo Srbije. Može neko reći da ste daleko od svoje otadžbine, ali činjenica da ovde postoji hram jeste paradoksalan pokazatelj da je naša otadžbina i ovde. Zato se molimo Bogu da vam i dalje snaži veru i da se nikada ne odvojite od svoje Crkve, kao i da se, ne daj Bože, razdvajamo i delimo - kazao je srpski prvojerarh, koji je u završnici obraćanja podsetio na "rane nesporazuma i podela" koje smo kao narod nosili kroz istoriju i radosti Gospodnje i pobedonosnih osećanja kada bismo se izmirili i zagrlili.

Foto: Spc

- Molite se Gospodu i da češće dođemo ovde da se poučimo vašom postojanošću u ljubavi prema Hristu i vernosti prema svom narodu. Mi, koji živimo u matici, mnoge stvari podrazumevamo, a često i zaboravljamo na svoj identitet - poručio je patrijarh Porfirije domaćinima u Kanberi koji, kao i svi Srbi na Petom kontinentu, ostavljaju svoj pečat postojanja i njime obogaćuju ove prostore.

Foto: Spc

Starešini hrama Svetog Save proti Branku Vasiliću Patrijarh Porfirije je uručio ikonu prvog Arhiepiskopa srpskog u znak blagoslova i poštovanja truda koji ulaže zajedno sa svojim parohijanima da srpska svetinja u Kanberi živi i napreduje.

Kurir/SPC/Jadranka Janković, specijalni dopisnik iz Australije