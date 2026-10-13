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Nekada je gotovo svaka stambena zgrada imala kućni savet, a komšije su se okupljale kako bi odlučivale o popravkama, čišćenju ulaza i drugim zajedničkim problemima. Danas se o tim pitanjima odlučuje na nešto drugačiji način. Kućne savete zamenila je formalnija organizacija stambenih zajednica, ali stanari, odnosno vlasnici stanova, i dalje imaju važnu ulogu u donošenju odluka.

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada, donet 2016. godine, uveo je novi sistem upravljanja stambenim zgradama u Srbiji. Umesto nekadašnjih kućnih saveta, danas postoje skupštine stambenih zajednica, dok je za organizovanje svakodnevnih poslova zadužen upravnik ili profesionalni upravnik.

Ko danas odlučuje o problemima u zgradi?

Skupštinu stambene zajednice čine vlasnici stanova i drugih posebnih delova zgrade. Oni odlučuju o pitanjima poput održavanja zajedničkih prostorija, popravke krova, ulaganja u fasadu, zamene instalacija i trošenja zajedničkog novca.

Upravnik može biti jedan od vlasnika stanova kojeg izaberu ostali vlasnici, ali stambena zajednica može odlučiti i da angažuje profesionalnog upravnika.

Njegov posao nije samo da organizuje sastanke i prikuplja ponude majstora. Upravnik je zadužen za sprovođenje odluka skupštine, organizovanje održavanja zajedničkih delova zgrade, vođenje evidencije prihoda i rashoda i staranje o realizaciji programa održavanja.

Foto: jd8/Shutterstock

Ipak, važno je znati da upravnik ne donosi samostalno sve odluke. O većim ulaganjima i pitanjima iz nadležnosti skupštine odlučuju vlasnici, dok upravnik organizuje sprovođenje usvojenih odluka.

Kada upravnik mora hitno da reaguje?

Jedna od najvažnijih zakonskih obaveza upravnika odnosi se na hitne intervencije.

Ukoliko pukne vodovodna cev, dođe do ozbiljnog problema sa elektroinstalacijama, zaglavljivanja ljudi u liftu ili opasnosti od pada delova fasade, upravnik ne sme da ignoriše prijavu.

Prema zakonu, dužan je da odmah po saznanju, a najkasnije u roku od 48 časova ako iz objektivnih razloga nije mogao ranije, preduzme odgovarajuće mere ili obavesti nadležnu službu i zatraži hitnu intervenciju.

To ne znači da svaki kvar mora biti potpuno otklonjen u roku od dva dana, već da upravnik mora blagovremeno da preduzme propisane korake kako bi se problem rešio.

Ukoliko to ne učini, može odgovarati za štetu nastalu zbog propuštanja potrebnih mera.

Šta ako komšije prave buku ili ne poštuju kućni red?

Za profesionalne upravnike zakon predviđa i dodatne obaveze. Oni moraju da primaju prijave kvarova i drugih problema, uključujući buku, kršenje kućnog reda i druge štetne uticaje, svakog dana, tokom 24 časa.

Profesionalni upravnik dužan je da evidentira prijave i, kada je potrebno, obavesti nadležne organe i zatraži preduzimanje odgovarajućih mera.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Međutim, upravnik nije policajac niti komunalni inspektor. On ne može sam da kažnjava komšije zbog buke, ali može da obavesti nadležne službe i pokrene rešavanje problema.

Šta ako upravnik ne radi svoj posao?

Stanari nisu dužni da trpe neodgovorno upravljanje zgradom. Ukoliko upravnik ne organizuje održavanje, ne sprovodi odluke skupštine ili zanemaruje svoje obaveze, vlasnici mogu pokrenuti pitanje njegove smene.

Skupština stambene zajednice može da razreši izabranog upravnika, dok se kod profesionalnog upravljanja postupa u skladu sa zakonom i ugovorom zaključenim sa organizatorom profesionalnog upravljanja.

U slučaju kršenja zakonskih obaveza, stanari se mogu obratiti i nadležnoj inspekciji lokalne samouprave.

Zanimljivo je da zakon predviđa održavanje sednica skupštine stambene zajednice najmanje dva puta godišnje. To znači da vlasnici stanova imaju priliku da redovno razmatraju troškove, planiraju popravke i kontrolišu upravljanje zajedničkom imovinom.