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Profesor Pravnog fakulteta i član Zeleno-levog fronta (ZLF) Svetislav Kostić izjavio je da je nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić uspeo da ostvari "magiju" kod jednog dela svojih birača, koji će za njega glasati bez obzira na sve.

- Za jedan deo tih birača to je potpuno svejedno, oni će za Vučića glasati šta god da se desi, jer tu se radi o jednoj magiji koju on jeste definitivno uspeo da postigne - kazao je Kostić na blokaderskoj "Nova S".

Odgovarajući na pitanje voditeljke da li bivši predsednik Tomislav Nikolić, koji se ponovo aktivirao među naprednjacima, može da iznese izbornu kampanju, Kostić je ocenio da on za to "više nema snage".

- Mislim da ne, imajući u vidu na šta liči, mislim da je teško da Toma Nikolić može da iznese takvu kampanju. Dakle, kad vidimo da se radi o jednom starom i umornom čoveku, izborna kampanja je nešto teško i naporno - rekao je Kostić, na šta ga je voditeljka presekla i rekla da je takva izjava neprimerena i da predstavlja ejdžizam, na šta je Kostić odgovorio:

- Kako bih rekao, to je objektivna istina, sad da li je ejdžizam ili ne, to je drugo. Ko se seća ko je Bogoljub Karić? Dakle, Bogoljuba Karića se sećaju ljudi kao što sam ja i stariji od mene.

Voditeljka mu je potom poručila da ne bi trebalo da potcenjuje Karića, predloživši mu da poseti njegov Instagram profil i vidi koliki broj pregleda ostvaruje, naglasivši da ga poznaje i mlađa generacija.