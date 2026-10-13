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Sezona je lova na divlje svinje širom Srbije je u toku, a na području Bunara kod Jagodine epski ulov imao je lovac Dejan Milovanović, koji je odstrelio vepra teškog neverovatnih 290 kilograma.

- Te večeri čekao sam divlje svinje na usevu, uprkos kiši i jakom vetru, koji nisu nagoveštavali uspešan lov. Oko sedam sati pojavilo se krdo, a ja sam, ne znajući da je među njima i vepar kog sam dugo pratio, pucao sa udaljenosti od oko 130 metara. Vepar je ostao na mestu nastrela. Kada sam mu prišao, video sam da je to baš taj krupni vepar. Nisam ni sam znao da ima 290 kilograma, koliko smo posle izmerili, rekao je Milovanović za RINU.

lovac Dejan Milovanović vepar Foto: RINA/Ustupljena fotografija

Prema njegovim rečima, reč je o jednom od najvećih veprova ulovljenih u Srbiji, mada se, kako kaže, pominju i primerci teži od ovog. Vepar je, procenjuje lovac, bio star najmanje deset godina.

lovac Dejan Milovanović vepar Foto: RINA/Ustupljena fotografija

- Trofej će tek biti procenjen na osnovu dužine kljova, nakon čega će biti poznato da li je osvojio bronzanu, srebrnu ili zlatnu medalju. Meso sam namenio članovima lovačkog udruženja za večeru uz druženje, dodaje Dejan.

Vepar je ulovljen na području Jagodine, na terenu Lovačkog udruženja „Crni vrh“.