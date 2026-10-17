BRAT FICO OPASNO IZNERVIRAO SVE U HRVATSKOJ! Pitaju se kako je to "premijer članice EU stigao nenajavljeno na Vučićev skup" - PA AVIONOM, SUSJEDI!
Jedna od glavnih vesti juče i danas u Hrvatskim medijima je potez slovačkog premijera Roberta Fica koji je juče došao u Srbiju kako bi prisustvovao veličanstvenom skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Novom Sadu, ali i podržao nosioca iste Aleksandra Vučića!
Naime, u Hrvatskoj već danima razni krugovi negoduju zbog uspeha Srbije, dok je zagrebački "Jutarnji list" sad otišao i korak dalje, pa je, očigledno u neverici, objavio vest koja je zapalila region:
- Premijer države članice Evropske unije nenajavljeno je napustio Brisel, sleteo u Srbiju, došao u Novi Sad i stigao na veliki predizborni skup Aleksandra Vučića! - navodi se u tekstu Jutarnjeg.
Hrvati su ostali u potpunoj neverici u kada su videli da je Fico stao uz Vučića i čak održao gromoglasan govor na srpskom jeziku, čime je održao lekciju svima onima koji su pokušavali da izoluju našu zemlju ili da prethodnih dana šire razne laži zbog čega Fico nije bio na skupu u Areni.