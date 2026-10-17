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Jedna od glavnih vesti juče i danas u Hrvatskim medijima je potez slovačkog premijera Roberta Fica koji je juče došao u Srbiju kako bi prisustvovao veličanstvenom skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Novom Sadu, ali i podržao nosioca iste Aleksandra Vučića!

Naime, u Hrvatskoj već danima razni krugovi negoduju zbog uspeha Srbije, dok je zagrebački "Jutarnji list" sad otišao i korak dalje, pa je, očigledno u neverici, objavio vest koja je zapalila region:

- Premijer države članice Evropske unije nenajavljeno je napustio Brisel, sleteo u Srbiju, došao u Novi Sad i stigao na veliki predizborni skup Aleksandra Vučića! - navodi se u tekstu Jutarnjeg.

Hrvatski Jutarnji u neverici Foto: Screenshot