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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", danas je u poseti Zboru Krajišnika u Kovilovu, gde razgovara sa narodom.

- Da se borimo do kraja i da ih pobedimo - rekao je Vučić mladim aktivistima SNS.

Aleksandar Vučić Foto: Screenshot Informer TV

Ističe da se odvikao od vožnje, i da se sada ponovo navikava.

- Dok vas neko drugi vozi onda možete da obavljate poslove telefonom, a sada nema ništa od toga. Ja sam isti kao i drugi, ne postoji nikakva privilegija. Nisam više ni tako mlad, skreni ovde, skreni onde... - rekao je on na pitanje o turneji po Srbiji na koju ide svojom "škodom".

Ističe da je sebe naučio da trpi sve i svašta, a na pitanje da li će neko sa njim na duel, on kaže da beže kao đavo od krsta.

- Kao krst veliki da vide, beže i to je to. Sa svima će, samo sa mnom ne - rekao je on.

Foto: Screenshot Informer TV

Vučić je zatim krenuo u obilazak štandova na "Zboru Krajišnika", a jedna gospođa mu je poručila: "Želimo da pobedite. Ako ne pobedite mi možemo odmah nazad u Krajinu".

Ratni veterani su pozdravili Vučića, uručili mu poklone i pozvali ga na rakijicu.

Aleksandar Vučić Foto: Screenshot Informer TV

- Vi ste naš brat - poručili su mu veterani.

Vučiću je jedna grupa krajišnika u narodnim nošnjama zapevala:

- Oj Vučiću naše desno krilo, sve ti zdravo i veselo bilo - zapevali su Krajišnici, a zatim mu je gospodin koji je vodio pesmu rekao: "Srpski da te poljubim predsedniče".