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Kakvu smo mi političku farsu gledali sinoć na Novoj S u predizbornoj debati! Siniši Malom su pretili, gasili mu mikrofon, dobacivali a onda su u potpunoj nemoći, tokom njegove završne reči ugasili svetlo i završili emsiju!!! Dobrodošli u svet predizbornih debata, u kojem je očigledno lakše napraviti cirkus u studiju nego izaći na crtu i argumentima pobediti!

Naravno, na crtu izlaze i sa agrumentima dolaze predstavnici vlasti, ovi drugi glume klovnove. I glume ih odlično!

Dakle, oni koji bi da vode državu, menjaju sistem o kojem misle sve najgore i odlučuju o sudbini građana ili izbegavaju debate ili, kada se u njima pojave, od njih prave rijaliti! Jer ono što gledamo su nadvikivanja, upadice, pokušava se uskratiti pravo da neko govori, pa se i preti, otima se mikrofon...

Je l' vam liči to na ono kad se u rijalitiju okupe za istim stolom pa počne vređanje?!

Naravno da liči!

I završetak sinoćnje debate na blokaderskoj televiziji ličio je na scenu kad se Veliki brat naljuti pa ugasi svetlo u kući! Ali zamislite kako funkcionišu mozgovi u režiji Nove: kao, ugasili smo svetlo i sve što je rečeno večeras neće da važi!

Naravno da važi! I naravno da ste po ko zna koji put pokazali koliko ste neprofesionalni.

Eh, kad bi politika bila na prekidaču, pa protivniku u debati ugasiš mikrofon i završio si, pobedio si. Ali u igri "prekidač-činjenice" - uvek činjenice pobede. I to ne bilo kakve već ekonomske. Teško se može protiv brojeva, cifara, plata, penzija, BDP-a... I onog minimalnog novčanika skrojenog za potrošačku korpu prvi put u istoriji!



I tako iz debate u debatu, ako se uopšte udostoje da dođu, ako pre toga negde ne uteknu. I svaki put poraženi, ne znaju kako će ni šta će, pa se služe šibicarskim forama zajedno sa svojim domaćinima. Kakav je to kombo - frustrirani blokaderi i amaterski mediji! Cirkus Kolorado u punom sjaju - a ne, oprostite, u punom mraku!

Ali kad u sopstvenoj kući ugasiš svetlo - nisi pobedio, samo si priznao (i najavio) poraz.