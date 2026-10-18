Kuća, dvorište, plac i pomoćni objekti na prodaju, a cena bagatela! Oglas iz Srema raspametio kupce FOTO
- U Divošu kod Sremske Mitrovice prodaje se uknjiženo seosko domaćinstvo za 30.000 evra, sa kućom od 70 kvadrata i placem od 797 kvadrata.
- Uz kuću dolazi i pomoćni objekat od 64 kvadrata, kao i pušnica, čardak i svinjci, a prodavac navodi da je imanje odmah useljivo i sa svim priključcima.
Sve više pažnje privlače nekretnine u ruralnim sredinama, gde kupci za novac koji često nije dovoljan ni za manji stan u većem gradu mogu da pronađu kuću, dvorište i dodatni prostor za različite namene. Jedan takav oglas pojavio se u Fejsbuk grupi "Irig oglasi": u Divošu, u okolini Sremske Mitrovice, prodaje se uknjiženo seosko domaćinstvo za 30.000 evra.
Život van gradske gužve, veće dvorište, mirnije okruženje i mogućnost da se sopstveni prostor uredi prema potrebama razlozi su zbog kojih se kuće u selima sve češće nalaze u fokusu kupaca. Posebno su zanimljive nekretnine koje, osim stambenog prostora, nude i pomoćne objekte, jer mogu da odgovaraju porodicama, ali i onima koji žele prostor za radionicu, poljoprivredu ili druge aktivnosti.
Upravo takva nekretnina oglašena je u Fejsbuk grupama gde je objavljena prodaja seoskog domaćinstva u Divošu, u okolini Sremske Mitrovice, po ceni od 30.000 evra.
Prema navodima iz oglasa, reč je o uknjiženoj porodičnoj kući površine 70 kvadratnih metara, koja se nalazi na placu od 797 kvadratnih metara, odnosno gotovo osam ari. Prodavac navodi da je kuća u odličnom stanju i odmah useljiva.
Kuća od 70 kvadrata, ali i brojni pomoćni objekti
Kako je navedeno u oglasu, domaćinstvo se sastoji od porodične kuće sa tri ili više soba, ali i dodatnog objekta površine 64 kvadratna metra. Taj prostor, prema opisu prodavca, može da posluži za različite namene, uz mogućnost adaptacije u stambeni prostor u skladu sa važećim propisima.
U sklopu imanja nalaze se i pušnica, čardak i svinjci, što nekretnini daje karakter tradicionalnog seoskog domaćinstva.
- Kuća poseduje sve priključke i uknjižena je - navedeno je u oglasu, u kojem se ističe i da veliko dvorište i pomoćni objekti budućem vlasniku pružaju različite mogućnosti za organizaciju prostora.
Cena 30.000 evra
Za celokupno domaćinstvo u Divošu prodavac traži 30.000 evra. U oglasu su kao prednosti navedeni površina placa, dodatni objekti, stanje kuće i postojeća dokumentacija.
Nekretnina bi, u zavisnosti od potreba budućeg vlasnika, mogla da bude opcija za porodični život van grada, ali i za one kojima je potreban dodatni prostor za rad ili bavljenje poljoprivredom.
Ipak, kao i kod svake kupovine nekretnine, zainteresovani kupci trebalo bi da provere stanje objekata, vlasničku dokumentaciju, priključke i sve druge detalje pre donošenja odluke.