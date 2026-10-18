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U godini kada se obeležava 140 godina od osnivanja Novog groblja, 25 godina od osnivanja Udruženja kulturno značajnih grobalja Evrope čiji je Novo groblje član od 2004. godine i 15 godina od prve vođene ture organizovane na Novom groblju u sklopu „Beogradske internacionalne nedelje arhitekture“, Novo groblje i ove nedelje otvara vrata za posetioce, saopštilo je JKP „Pogrebne usluge”.

U nedelju 18. oktobra od 11 časova u okviru ture Bardovi srpskog glumišta posetioci će moći da se podsete priča o životima velikih glumačkih legendi počevši od onih sa čijim ulogama smo se saživljavali i identifikovali do onih o kojima smo saznavali iz istorije pozorišta i filma, ili preko velikih priča i anegdota koje su pratile njihove živote. Podsećanjem na velike glumce i glumice, njihove značajne filmske i pozorišne uloge, proći će se kroz istoriju naše pozorišne i filmske umetnosti, spajajući devetnaesti i dvadeset prvi vek.

Naredni obilazak je planiran za 1. novembar, takođe od 11 časova, pod sloganom Tragom istaknutih vojskovođa i heroja Prvog svetskog rata sahranjenih na Novom groblju u Beogradu gde će posetioci će imati priliku da se upoznaju sa pričama iz života istaknutih vojskovođa, heroja i heroina koji su svojim postignućima ostavili duboki trag u istoriji i svesti srpskog naroda, ali i šire, van okvira koji mogu da ograniče državne granice.

Trajanje obilazaka je 120 minuta, a mesto okupljanja je na platou kod glavne kapije Novog groblja.

Priča i vodi dr. Violeta Obrenović, istoričarka umetnosti, obilasci su besplatni, a prijave nisu potrebne.

Za dodatne informacije zainteresovani građani mogu se obratiti na info@beogradskagroblja.rs, ili na brojeve telefona: 011/2071-341 i 011/2071-342 (radnim danima od 7 do 15 časova), navodi se saopštenju.