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- Dame koje izuzetno poštujem - Angela Merkel i Snežana Savić isto misle o meni, poručio je Aleksandar Vučić, nosilac liste Ujedinjena Srbija, dodajući uz svoju poruku i smajlija s naočarima! 

Gostujući u emisiji Magazin In, Vučić je otkrio šta mu je jednom prilikom rekla nekadašnja nemačka kancelarka Angela Merkel a onda dodao da je to vrlo slično upravo onome što mu je rekla proslavljena glumica i pevačica Snežana Savić, koja je bila gost u istoj emisiji.   

- Kako čovek može da bude toliko racionalan, a toliko, po mom osećanju, duboko emotivan i empatičan, upitala je Snežana Savić u emisiji na šta je Vučić rekao:

- To mi je, nećete verovati, nešto slično rekla i Angela Merkel. Ona mi je rekla: "Ja vidim koliko si ti emotivan, ali sam srećna što si veoma racionalan i pragmatičan kad je tvoja zemlja u pitanju".

 Kurir.rs

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