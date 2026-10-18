Slušaj vest

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost najoštrije osuđuje odluku Evropskog parlamenta da na čelo Posmatračke misije za predstojeće izbore postavi Andresasa Šidera, ali i u istu imenuje Hrvate Sunčanu Glavak i Gordana Bosanca, kako ističu, osvedočene srbomrsce i ljude koji ne kriju izrazito pozitivan stav prema blokaderima i 'Studentskoj listi' i izrazito negativan stav prema Srpskoj naprednoj stranci i Aleksandru Vučiću.

- Odluka Evropskog parlamenta da od 27 članica EU na čelo posmatračke misije postavi Šidera koji je lagao da je EU obustavila pomoć Srbiji i koji podiže tenzije kako bi izbili krvavi sukobi u Srbiji, jeste dovoljan dokaz da ova Posmatračka misija za cilj ima čak i nasilno preuzimanje vlasti od strane 'Studentske' liste, iako građani za njih ne bi ni glasali. Ujedno, imenovanje dvoje Hrvata u Posmatračku misiju Evropskog parlamenta dovoljan je signal srpskom narodu kakav cilj ova posmatračka misija ima.

- Jedini njihov cilj jeste pobeda 'Studentske' liste bez pobede, ali i dodatna diskreditacija Srpske napredne stranke i izbornog procesa u celini.

Dodaju da je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić u pravu je što će uputiti zvanični prigovor Evropskom parlamentu na njihovu posmatračku misiju za parlamentarne izbore u Srbiji koji su zakazani za 25. oktobar jer je, kako je istakla, njihova posmatračka misija sve osim nepristrasna.