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Beogradski hipodrom će u nedelju, 18. oktobra, u 13 časova biti domaćin završnog „Galopskog trkačkog dana” u ovogodišnjoj sezoni, čime će biti zaokružen još jedan ciklus takmičenja koji će okupiti galopske konje, džokeje, trenere, vlasnike grla i ljubitelje konjičkog sporta, saopštili su iz JP-a „Hipodrom Beograd”.

Tokom ovogodišnje sezone Hipodrom Beograd bio je mesto susreta sporta, tradicije i publike, sa ciljem da se očuva i unapredi galopski sport u Srbiji, ali i da se konjičke trke približe novim generacijama posetilaca. Svaki trkački dan predstavljao je priliku da se istaknu kvalitet takmičarskih grla, posvećenost ljudi koji učestvuju u njihovoj pripremi i značaj kontinuiteta u razvoju konjičkog sporta.

Završni sastanak biće prilika da se ljubitelji galopa još jednom okupe na stazi i isprate rasplet poslednjih ovosezonskih nadmetanja. Istovremeno, kraj sezone predstavlja trenutak za osvrt na ostvarene rezultate, ali i za pripremu novih sportskih izazova koji predstoje u narednoj godini.

„Hipodrom Beograd” ostaje posvećen očuvanju tradicije konjičkog sporta, stvaranju uslova za razvoj galopskih trka i unapređenju svog programa, sa željom da ovaj prostor bude prepoznat ne samo kao sportsko borilište već i kao mesto okupljanja, druženja i kvalitetnog provođenja vremena.

Iz ovog preduzeća pozivaju sve ljubitelje konjičkog sporta i zainteresovane građane da dođu 18. oktobra i budu deo završnice galopske sezone 2026. na Hipodromu Beograd. Ulaz za posetioce je besplatan, navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/Beograd.rs

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