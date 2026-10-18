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Austrijski nedeljnik "Profil" objavio je članak pod naslovom "Mnogi protiv Vučića", analizirajući takozvani studentski pokret.

Iako je autor teksta otvoreno naklonjen blokaderima, zanimljivo je kako su u njemu opisali Iliju Srdanovića, prvog na studentskoj listi.

Naime, njega je novinarka austrijskog nedeljnika srela u Nišu, i istakla je da je "srećna okolnost što njegove intervjue odobrava studentski odbor za medije".

Ona je prvo tražila intervju sa njim, ali su blokaderske vođe odbile to, uz napomenu da bi rado organizovali susret sa nekim drugim, što nam govori da ni sami blokaderi nemaju poverenja u govorničke sposobnosti Ilije Srdanovića.

- Ali preko lokalnih kontakata susret ipak uspeva, pa tako Srdanović, 56-godišnji visok muškarac kratke prosede kose, sedi na sofi i spremno priča o svom životu - piše Profil.