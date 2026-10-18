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Neispravni dimnjaci, nepažljivo loženje i grejalice ostavljene bez nadzora među najčešćim su rizicima od požara tokom grejne sezone, koji za samo nekoliko trenutaka može da ugrozi živote i uništi čitav dom.

Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorava građane na mere opreza koje mogu sprečiti tragediju i apeluje da se posebna pažnja obrati na ispravnost grejnih tela i električnih instalacija.

Mere za sprečavanje požara

  • Redovno čistite dimnjake i proveravajte ispravnost peći na čvrsta goriva.
  • Ne ostavljajte uključene grejalice bez nadzora i držite odeću, nameštaj i druge zapaljive predmete dalje od grejnih tela.
  • Ne preopterećujte elektroinstalacije i isključite električne uređaje kada izlazite iz kuće.
  • Pepeo odlažite tek kada se potpuno ohladi. Nikada ga ne stavljajte u plastične kontejnere niti u blizini zapaljivih materijala.
  • Ne ostavljajte malu decu bez nadzora u prostorijama u kojima se koriste peći na čvrsta goriva ili električne grejalice.

- Posebno vodite računa o bezbednosti svojih ukućana i komšija. Požar se često može sprečiti odgovornim ponašanjem i na vreme preduzetim merama opreza. Ako primetite požar, odmah pozovite vatrogasce-spasioce na broj 193 - navodi se u upozorenju MUP-a na Instagramu.

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