Danas od 16.00 na Kurir televiziji možete da pogledate emisiju sa ekskluzivnim gostom, Aleksandrom Vučićem, emisiju o kojoj svi pričaju.

Čućete priču o istrajnosti, odgovornosti, odricanju i emocijama koje prate čoveka na mestu na kojem se lične odluke prepliću sa sudbinom države.

Priču o porodici, prijateljima, pritiscima, političkoj borbi i granicama preko kojih se ne prelazi kada su u pitanju otadžbina, narod i nacionalni interesi.