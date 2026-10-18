DANAS OD 16.00 NA KURIR TELEVIZIJI EMISIJA „NEISPRIČANO“ SA ALEKSANDROM VUČIĆEM, ekskluzivna emisija o kojoj svi pričaju
Danas od 16.00 na Kurir televiziji možete da pogledate emisiju sa ekskluzivnim gostom, Aleksandrom Vučićem, emisiju o kojoj svi pričaju.
Čućete priču o istrajnosti, odgovornosti, odricanju i emocijama koje prate čoveka na mestu na kojem se lične odluke prepliću sa sudbinom države.
Priču o porodici, prijateljima, pritiscima, političkoj borbi i granicama preko kojih se ne prelazi kada su u pitanju otadžbina, narod i nacionalni interesi.
I o čoveku koji je godinama u središtu političkih događaja, koji je nastavio svoju borbu uprkos brojnim udarcima i koji danas pred građane izlazi s novom političkom odgovornošću, kao nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“.
Ekskluzivni gost Kurir televizije, u emisiji “Neispričano”, urednice i voditeljke Jelene Pejović, bio je Aleksandar Vučić. Ne propustite da pogledate danas od 16.00.