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U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović.

U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, biće reči o temama:

  • Šta sve donosi Vučićev plan za razvoj Srbije?

  • Gde rešenje za unutrašnjo-politički konflikt vidi profesor Čedomir Antić?

  • Kakva sudbina čeka Zelenskog?

  • Da li će monstruozni ubica, Patricia Krenkrivel, članica sekte zloglasnog Čarlsa Mensona, posle 56 godina izaći na slobodu?

Gledajte “Puls Srbije vikend” i Krunu Unu Mitrović danas u 12.10 i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda. 