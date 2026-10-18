Društvo
Šta sve donosi Vučićev plan za razvoj Srbije? - današnji Puls Srbije vikend, od 12.10
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U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović.
U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, biće reči o temama:
Šta sve donosi Vučićev plan za razvoj Srbije?
Gde rešenje za unutrašnjo-politički konflikt vidi profesor Čedomir Antić?
Kakva sudbina čeka Zelenskog?
Da li će monstruozni ubica, Patricia Krenkrivel, članica sekte zloglasnog Čarlsa Mensona, posle 56 godina izaći na slobodu?
Gledajte “Puls Srbije vikend” i Krunu Unu Mitrović danas u 12.10 i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda.