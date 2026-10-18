Slušaj vest

- Samo vi, građani Srbije, donećete odluku o tome kakvu budućnost želite. Birajte mudro, i da ih pobedimo ubedljivije nego ikada!, poručio je Aleksandar Vučić, nosilac liste Ujedinjena Srbije koji je na skupu u Novom Sadu, predstavio šta sve čeka građane Srbije već u narednih par meseci.

- Mi smo u ovoj kampanji predstavljali svoje rezultate, predstavljali naše planove i programe. Uložićemo, već od početka sledeće godine, novih 7 milijardi dinara, dakle 60 miliona evra, u takozvane inovativne lekove. Za 2 godine završićemo auto-put Beograd-Zrenjanin i Zrenjanin-Novi Sad; Fruškogorski koridor, najveći deo, otvorićemo već za 6 meseci.

- Hoću takođe da vam kažem da ćete 13. decembra moći da idete vozom Beograd-Budimpešta-Beč. Pre 14 godina gotovo nijedna fabrika više nije radila, privreda nije postojala.

- Učestvovao sam u dovođenju 14 fabrika u Novi Sad, o naučno-tehnološkim parkovima, razvojnim centrima, da ne govorim. Samo vi, građani Srbije, donećete odluku o tome kakvu budućnost želite. I da ih pobedimo, najubedljivije do sada. Živeo Novi Sad, živela Srbija! , poručio je Vučić sa velikog skupa u Novom Sadu.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"NEĆETE VEROVATI, TO MI JE REKLA I ANGELA MERKEL" Vučić isti kompliment dobio i od Snežane Savić pa otkrio šta mu je jednom prilikom rekla tadašnja kancelarka
266.png
PolitikaVUČIĆ NA NEOČEKIVANOM ZADATKU, KAO FOTOGRAF! Ove scene sa druženja s Krajišnicima niste videli! (VIDEO)
9898.png
Politika"POGLEDAO SAM GA U OČI I PITAO - SINE, ŠTA SAM TI TO TOLIKO LOŠE URADIO U ŽIVOTU?" Vučić u "Neispričano" otkrio šta mu se desilo na letu za Njujork
MKC_4169.jpeg
Politika"DA NISAM PROMENIO LICE BEOGRADA I SRBIJE, NE BI IMALI GDE DA SE OKUPLJAJU" Vučić o protivnicima: Moji veliki snovi uvek će pobeđivati nemanje njihovih snova!
MKC_4169.jpeg
Politika"IZ ŽITA IZLAZE TROJICA SA AUTOMATSKIM PUŠKAMA" Ekskuzivno, Vučić za Kurir o najtežim trenucima u karijeri: "Bio sam ministar u nemogućim uslovima"
MKC_4169.jpeg
Politika"ZNAM ŠTA MOM VUKANU GOVORE U ŠKOLI" Vučić o napadima na njegovu porodicu: "Da nijedna majka ne prođe kroz šta je moja! Koliko nam je puta krvave glave gledala"
14.jpg
PolitikaOVA DECA SE NE SEĆAJU KAD JE NEKI ŠOŠKIĆ BIO GUVERNER! Vučić za Kurir TV: Ovo je prvi put u našoj istoriji da imamo stabilan kurs
MKC_4354.jpeg
PolitikaZNAM ŠTA VUKANU GOVORE, KROZ ŠTA MI JE MAJKA MUČENICA PROŠLA! Emotivna ispovest Vučića za Kurir TV o porodici i podnetoj žrtvi: Nisam radio za sebe već za narod
Aleksandar Vučić 222.jpg
Politika"DANILO, MILICA I VUKAN. VOLI VAS TATA NAJVIŠE NA SVETU!" Vučiću pustili snimak njegove dece od pre 2 decenije, pa se raznežio: Ta veza između nas je veoma jaka
Screenshot 2026-10-17 174357.png
PolitikaVUČIĆEV ŠAH-MAT Dok je ovog čoveka, pozivni za Vojvodinu biće 381! Najveći skup u istoriji Novog Sada razbio u paramparčad blokaderske priče o zabranjenom gradu
novi sad.jpg
PolitikaSVAKO ŽIVO BIĆE ZASLUŽUJE PAŽNJU I LJUBAV Maza, Lunja, Kika i Mićko osvojili Vučićevo srce: Vi ste izabrali njihova imena - snimak koji je raznežio Srbiju VIDEO
Aleksandar Vučić.jpg