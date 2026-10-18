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- Samo vi, građani Srbije, donećete odluku o tome kakvu budućnost želite. Birajte mudro, i da ih pobedimo ubedljivije nego ikada!, poručio je Aleksandar Vučić, nosilac liste Ujedinjena Srbije koji je na skupu u Novom Sadu, predstavio šta sve čeka građane Srbije već u narednih par meseci.

- Mi smo u ovoj kampanji predstavljali svoje rezultate, predstavljali naše planove i programe. Uložićemo, već od početka sledeće godine, novih 7 milijardi dinara, dakle 60 miliona evra, u takozvane inovativne lekove. Za 2 godine završićemo auto-put Beograd-Zrenjanin i Zrenjanin-Novi Sad; Fruškogorski koridor, najveći deo, otvorićemo već za 6 meseci.

- Hoću takođe da vam kažem da ćete 13. decembra moći da idete vozom Beograd-Budimpešta-Beč. Pre 14 godina gotovo nijedna fabrika više nije radila, privreda nije postojala.

- Učestvovao sam u dovođenju 14 fabrika u Novi Sad, o naučno-tehnološkim parkovima, razvojnim centrima, da ne govorim. Samo vi, građani Srbije, donećete odluku o tome kakvu budućnost želite. I da ih pobedimo, najubedljivije do sada. Živeo Novi Sad, živela Srbija! , poručio je Vučić sa velikog skupa u Novom Sadu.