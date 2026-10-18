Objavljena detaljna prognoza za naredne dane: Stiže totalna promena vremena, evo kada se vraća kiša u Srbiju
- Sutra će biti sunčano i malo toplije, uz najvišu temperaturu od 18 do 22 stepena i slab do umeren vetar.
- Od srede sledi promenljivo oblačno vreme, uz kratkotrajnu kišu ili pljusak, a češće padavine očekuju se u četvrtak i krajem sedmice.
U Srbiji danas nakon oblačnog jutra sredinom dana na severu i zapadu Srbije, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima očekuje se smanjenje oblačnosti.
Vetar slab i umeren, na istoku zemlje povremeno i jak zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 17 do 20 stepeni, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.
Vreme narednih dana
RHMZ navodi da će sutra preovlađivati sunčano i malo toplije vreme, a samo se posle podne i uveče na severu i severoistoku očekuje umereno do potpuno oblačno i suvo vreme.
- Vetar slab i umeren, na istoku zemlje povremeno i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od četiri do osam stepeni, u Negotinskoj Krajini do 13, a najviša dnevna od 18 do 22 stepena - navodi RHMZ i dodaje:
- U utorak (20.10.) malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima u košavskom području uz jačanje jugoistočnog vetra.
Od srede (od 21.10 do 25.10.) promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, dok se češća pojava padavina očekuje u četvrtak i krajem sedmice.
- Nastavlјa se period sa povolјnom biometeorološkom situacijom. Osobama sa kardiovaskularnim obolјenjima se preporučuje oprez, naročito u jutarnjim i večernjim satima. Kod osetlјivih osoba moguće su meteoropatske reakcije u vidu razdražlјivosti i slabe koncentracije.
- U sredu i četvrtak (21.-22.10.) u košavskom području duvaće umeren i jak, jugoistočni vetar koji će zatim oslabiti i skrenuti na severozapadni pravac u celoj zemlji. Najviša dnevna temperatura narednih dana oko i malo iznad proseka za ovaj period godine i kretaće se u intervalu od 18 do 25 stepeni Celzijusovih, a od petka će biti u manjem padu.