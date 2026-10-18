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U Srbiji danas nakon oblačnog jutra sredinom dana na severu i zapadu Srbije, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima očekuje se smanjenje oblačnosti.

Vetar slab i umeren, na istoku zemlje povremeno i jak zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 17 do 20 stepeni, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vreme narednih dana

RHMZ navodi da će sutra preovlađivati sunčano i malo toplije vreme, a samo se posle podne i uveče na severu i severoistoku očekuje umereno do potpuno oblačno i suvo vreme.

- Vetar slab i umeren, na istoku zemlje povremeno i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od četiri do osam stepeni, u Negotinskoj Krajini do 13, a najviša dnevna od 18 do 22 stepena - navodi RHMZ i dodaje:

jesen miholjsko leto Foto: Shutterstock AI Generator/Shutterstock

- U utorak (20.10.) malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima u košavskom području uz jačanje jugoistočnog vetra.

Od srede (od 21.10 do 25.10.) promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, dok se češća pojava padavina očekuje u četvrtak i krajem sedmice.

Biometeorološka prognoza za ponedeljak - Nastavlјa se period sa povolјnom biometeorološkom situacijom. Osobama sa kardiovaskularnim obolјenjima se preporučuje oprez, naročito u jutarnjim i večernjim satima. Kod osetlјivih osoba moguće su meteoropatske reakcije u vidu razdražlјivosti i slabe koncentracije.