Slušaj vest

Novinar i voditelj televizije Insajder Jugoslav Ćosić, koji je nekada bio direktor N1, izneo je informacije o Biljani Lukić, novinarki, velikoj protivnici vlasti i takođe velikoj blokaderki, i nekadašnjem vlasniku Junajted medije Draganu Šolaku koji prema njegovim rečima, tražio da baš ona gostuje na toj televiziji.

Dragan Šolak
Dragan Šolak Foto: Graham Hunt / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon što je Biljana Lukić na društvenim mrežama kritikovala saopštenje N1 u vezi odluke 10 novinara da napuste tu televiziju, Ćosić je reagovao otkrićem da je Dragan Šolak lično više puta lično insistirao da ona gostuje u programu.

- Neobična objava Biljane Lukić. Baš u trenutku napada na N1, čija uređivačka politika nije menjana. Više puta, dok sam bio direktor N1, Šolak je lično od mene tražio da ona gostuje na N1. Naravno da je i ona imala deo prostora. Ali svaki put sam se pitao zašto baš ona? Teška enigma - napisao je Ćosić u objavi na Iksu. 

Ne propustitePolitikaJOŠ JEDNA LEGENDA NA UDARU BLOKADERA! Istaknuta blokaderka vređa Mikija Manojlovića, poziva na TROVANJE političkih neistomišljenika
Miki Manojlović
PolitikaGLASAĆU ZA KAMEN ZA KUPUS, AKO GA STUDENTSKA LISTA KANDIDUJE Blokaderka žestoko udarila na studente blokadere: Glavni argument im je – dosad niste ništa uradili
Biljana Lukić
PolitikaŠOLAKOV NOVI UDAR NA SRBIJU: Tajkun osnovao firmu u Britaniji, pokreće portal i uhlebljuje svoje urednike i novinare da nastave da lažima rovare protiv Vučića
Dragan Solak.jpg
PolitikaUDARNO: Radić i Šolakova propaganda mesecima sprovodili psihološke operacije nad građanima Srbije
solak radic.jpg