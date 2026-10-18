"ŠOLAK MI JE LIČNO TRAŽIO DA BILJANA LUKIĆ GOSTUJE NA N1"! Jugoslav Ćosić: Svaki put sam se pitao zašto baš ona (FOTO)
Novinar i voditelj televizije Insajder Jugoslav Ćosić, koji je nekada bio direktor N1, izneo je informacije o Biljani Lukić, novinarki, velikoj protivnici vlasti i takođe velikoj blokaderki, i nekadašnjem vlasniku Junajted medije Draganu Šolaku koji prema njegovim rečima, tražio da baš ona gostuje na toj televiziji.
Nakon što je Biljana Lukić na društvenim mrežama kritikovala saopštenje N1 u vezi odluke 10 novinara da napuste tu televiziju, Ćosić je reagovao otkrićem da je Dragan Šolak lično više puta lično insistirao da ona gostuje u programu.
- Neobična objava Biljane Lukić. Baš u trenutku napada na N1, čija uređivačka politika nije menjana. Više puta, dok sam bio direktor N1, Šolak je lično od mene tražio da ona gostuje na N1. Naravno da je i ona imala deo prostora. Ali svaki put sam se pitao zašto baš ona? Teška enigma - napisao je Ćosić u objavi na Iksu.