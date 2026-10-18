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Novinar i voditelj televizije Insajder Jugoslav Ćosić, koji je nekada bio direktor N1, izneo je informacije o Biljani Lukić, novinarki, velikoj protivnici vlasti i takođe velikoj blokaderki, i nekadašnjem vlasniku Junajted medije Draganu Šolaku koji prema njegovim rečima, tražio da baš ona gostuje na toj televiziji.

Dragan Šolak Foto: Graham Hunt / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon što je Biljana Lukić na društvenim mrežama kritikovala saopštenje N1 u vezi odluke 10 novinara da napuste tu televiziju, Ćosić je reagovao otkrićem da je Dragan Šolak lično više puta lično insistirao da ona gostuje u programu.