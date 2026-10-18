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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", govorio je u emisiji "Neispričano" autorke i urednice Jelene Pejović o ključnim trenucima svoje političke karijere, ekonomskim reformama iz 2014. godine, kriznim situacijama poput poplava i pandemije, kao i o planovima za projekat Generalštaba i napadima sa kojima se suočava.

Osvrćući se na odlukе kojе su obeležile početak njegove vlasti, Vučić je istakao da su ekonomske mere i smanjenje plata i penzija bili neophodni kako bi se sprečio potpusni slom države.

Prazna kasa i teške finansijske mere iz 2014. godine

Govoreći o stanju javnih finansija koje je zatekao po ulasku u vladu, Vučić se prisetio dramatičnih razgovora sa tadašnjim funkcionerima.

- Ulazim u vladu, ja kao prvi potpredsednik vlade, i dolazi Dinkić kod mene i kaže: 'Ja moram da idem na tržište hartija od vrednosti, moramo da uzmemo tri milijarde odmah, zato što nemamo da isplatimo penzije.' Čekaj bre, kako nemamo da isplatimo penzije? Nema. Prazna kasa, ostalo je 70 miliona evra, a nama je samo za penzije u tom trenutku bilo potrebno 360 miliona evra.

On je naveo da ga je potom bivši ministar finansija Lazar Krstić svakodnevno upozoravao na opasnost od bankrota.

- Ulazi kod mene svako jutro u pola sedam u kancelariju. 'Šefe, mi moramo da smanjujemo plate i penzije, imaćemo najgore stanje javnih finansija, bankrotiraćemo', i tako dalje. I ja dva meseca krčkam tu odluku, gledam šta ću i kako ću.

Foto: Marko Karovic

Odluku je, kako kaže, doneo nakon konsultacija sa međunarodnim finansijskim institucijama i analize tuđih iskustava.

- Pogledao sam šta je Južna Koreja radila i onda sam doneo odluku da idem u to. Šta da radim? Politički rizik, ali hoću zemlju da izlečim - objasnio je u emisiji "Neispričano".

Posebno težak deo te odluke, prema njegovim rečima, bili su razgovori sa roditeljima, koji su takođe bili obuhvaćeni smanjenjem penzija. Vučić je naveo da su oni imali visoke penzije i da su bili među onima kojima su primanja smanjena.

- Sećam se razgovora sa Dačićem i pokojnim Palmom, sa mojim roditeljima, jer su moji roditelji imali visoku penziju. Mi smo smanjili za 40 odsto penzionerima. Šezdeset odsto siromašnijih penzionera nismo dirali, ali moji roditelji su, kao bogatiji penzioneri, bili na udaru mera. I onda sam imao razgovore sa njima koji nisu bili laki.

Opisujući razgovor sa ocem, Vučić je istakao da finansijskih sredstava jednostavno nije bilo.

- Oni kažu: 'Ali ja sam to zaradio.' Ja kažem: 'Ma zaradio si, ali nema para.' Ne vredi. Možeš da mi kažeš da si uradio šta god hoćeš, nema, ne postoje te pare. Ne postoji penzioni fond. Sve je pojedeno, ne postoji ništa. Sve su opljačkali, sve je uništeno. Ne postoji bukvalno ništa. Nemamo čega da ti isplatimo. Možeš ti meni sto puta da kažeš: 'Šta mene briga, ja sam to zaradio', ali kad nema prebijene pare, nema je.

Foto: Marko Karovic

Efekti sprovedenih mera postali su vidljivi tek nakon nekoliko godina.

- Teške su bile 2015, 2016. i 2017. godina, a onda već od 2018. počinje da se vidi rezultat mera. I danas se vidi. Zato smo mi pretekli i Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu i toliko smo ispred Severne Makedonije.

Osvrnuo se i na reakciju građana i podršku koju je dobio za teške reforme.

- Neki jesu, neki nisu. Ali većina jeste, zato što su ljudi videli strast i želju i razumeli su u kakvoj se situaciji nalazimo. Kao što danas, zbog boljeg života, svi smo postali pomalo razmaženi i ljudi veruju da je to zauvek dato. Nije. Jednom grešku napravimo, skupo ćemo to da plaćamo decenijama, ne godinu ili dve.

Poplave i pandemija

Vučić je govorio i o kriznim momentima tokom poplava u Obrenovcu 2014. godine i epidemije koronavirusa 2020. godine. Priznao je da bi na početku mandata u pojedinim situacijama postupio drugačije.

- Ja sam išao, nosio sam sve, trudio sam se da pomognem. Bio sam kao neiskusni predsednik vlade željan da pokažem koliko mi je stalo da pomognem na svakom mestu. Sećam se, išao sam u Obrenovac i čamcem, da se sam uverim koliko je teško da nekoga pokupimo.

Govoreći o organizaciji pomoći, naglasio je da brzi potezi nekada vode ka problemima na terenu.

- Država je reagovala, ali nikad nije dovoljno. Nikad to nije dovoljno brzo i uvek mora da bude brže. Uvek sam želeo da uradimo nešto više i nešto jače. Ta želja da stvari rešavate brzo ponekad dovede i do dezorganizacije i do drugih stvari.

Foto: Marko Karovic

Vučić se osvnuro na period pandemije korona virusa i naglasio je da mu je prioritеt bio spasavanje života.

- Ja sam znao da je moj zadatak tada da zaštitim živote građana Srbije. Ako sam jednog čoveka zaštitio, svojim radom, danonoćnim, zaštitio sam, siguran sam, hiljade ljudi. Ne samo građana koji ne bi imali ni vakcine, ni respiratore, niti bilo šta drugo.

Ilustrovao je i borbu za nabavku opreme na globalnom tržištu.

- Mi kupimo nešto i roba krene prema nama. Krenu brodovi, krenu avioni. Oni vrate avion s pola puta na drugu destinaciju, neko je platio više. Ja kažem: 'Ali, ljudi, mi smo već ovo platili.' Kažu: 'Nema problema, mi ćemo da vam vratimo pare, evo vam pare odmah, dobili smo veću cenu.' Znači, nije vredelo čak ni kad avansno platite.

Generalštab i lični napadi

Povodom kritika vezanih za uređenje prostora kompleksa Generalštaba u Beogradu, Vučić je naveo da mu je cilj bio uklanjanje ruševina i privlačenje investicija. Prokomentarisao je i razgovore sa predstavnicima Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

- Ja onako: 'Pa jesam.' Rekao sam i gore od toga. Pretpostavljam da sam rekao i gore. Nisu ništa slagale, slobodno im uzmite sve to da su rekle istinu. Oni valjda misle da ću ja to da negiram, pa kao njihova reč protiv moje. Rekao sam: 'Jesam, sve sam to rekao.

Objasnio je šta je po njegovom mišljenju taj projekat predstavljao za državu.

- Hteo sam da uradimo nešto za Beograd, da one ruševine, ono ruglo sklonimo, da dobijemo muzej žrtava NATO agresije, da napravimo najbolje odnose sa Amerikancima, da napravimo top mesto koje će da privlači dodatno turiste.

Znate kakva bi to atrakcija bila? Dobijete Trampov hotel i retail kompletan i sve drugo. To bi bila ogromna investicija za celu Srbiju, ne samo za Beograd.

Foto: Marko Karovic

Odbacio je optužbe da je u tom poslu imao lični interes.

- Problem im je jer ono što sam radio, ja nisam radio za sebe, nego za svoj narod. I borio sam se za svoj narod, to ću da radim i u budućnosti. I to ne mogu da mi oduzmu. Ja sam dovoljno istreniran i naučen da trpim svakojake gluposti i spreman sam da primam udarce kakve oni nisu spremni da prime.

Od prazne kase i ivice bankrota do infrastrukture i stabilnosti

Kada se podvuče crta i uporedi stanje javnih finansija o kojem je Aleksandar Vučić govorio na početku svojih mandata sa kasnijim postignućima, vidljiva je ogromna razlika u ekonomskoj i opštoj slici Srbije.

Tokom obavljanja funkcija predsednika Vlade i predsednika Republike Srbije, Aleksandar Vučić bio je jedan od ključnih nosilaca projekata i reformi u oblasti ekonomije, infrastrukture, zdravstva i spoljne politike. Među najznačajnijim rezultatima njegovog političkog delovanja izdvajaju se izgradnja novih auto-puteva i brzih saobraćajnica, modernizacija železnice i realizacija velikih infrastrukturnih projekata širom zemlje.

Foto: Marko Karovic

Njegove mandate obeležili su i privlačenje stranih investicija, otvaranje fabrika i novih radnih mesta, kao i rast plata i penzija. Značajna sredstva uložena su u izgradnju i rekonstrukciju bolnica, kliničkih centara i drugih zdravstvenih ustanova. Na međunarodnom planu, Vučić je nastojao da ojača položaj Srbije kroz saradnju sa svetskim silama i vođenje politike koju predstavlja kao samostalnu i nezavisnu. Očuvanje mira, političke stabilnosti i zaštita državnih i nacionalnih interesa takođe su među prioritetima koje je isticao tokom svojih mandata.

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Kurir.rs

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