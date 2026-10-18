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Srpska pravoslavna crkva19. oktobra obeležava praznik Svetog apostola Tome, jednog od dvanaestorice Hristovih apostola. U narodu je poznat kao Tomindan, ali i kao praznik „Nevernog Tome“, po njegovoj sumnji u Hristovo vaskrsenje.

Tomindan se u Srbiji obeležava kao krsna slava, a Sveti Toma je i zaštitnik pojedinih zanata. Ovaj praznik prati i niz narodnih verovanja, od molitvi za kišu do običaja koji nalažu da se tog dana ostane kod kuće.

Ko je bio Sveti Toma?

Sveti apostol Toma rođen je u galilejskom gradu Paneadi i bio je jedan od dvanaestorice Hristovih apostola. Najpoznatiji je po tome što u početku nije poverovao u Hristovo vaskrsenje, zbog čega je ostao upamćen kao Neverni Toma.

Ipak, upravo se kroz njegovu sumnju u hrišćanskom predanju naglašava potvrda Hristovog vaskrsenja. Prema predanju, kada je video Hrista i uverio se u njegovo vaskrsenje, Toma je prihvatio ono u šta je prethodno sumnjao.

Sveti Toma je kasnije propovedao hrišćanstvo u Indiji, gde je, prema predanju, osnovao crkvu i postavio sveštenike i episkope. Mnogi tamošnji stanovnici prihvatili su hrišćansku veru upravo zahvaljujući njegovom propovedanju.

Sveti Toma Foto: Kurir

Zašto se Sveti Toma povezuje sa kišom?

U srpskom narodnom predanju Sveti Toma ima posebno mesto kada je reč o kiši i sušnom periodu. Verovalo se da svetac čuva „pečat od oblaka“ i da može da donese dragocenu kišu zemlji kojoj je potrebna.

Zbog toga su mu se u vreme suše upućivale molitve za kišu i rodnu godinu. Ovo verovanje deo je narodne tradicije i pokazuje koliko su nekada vremenske prilike i poljoprivreda bile povezane sa praznicima i običajima.

"Sveti Toma, sedi doma" - zašto se tog dana ostaje kod kuće?

Jedno od poznatijih narodnih verovanja vezanih za Tomindan sadržano je u izreci:

„Sveti Toma, sedi doma.“

Prema narodnom običaju, na ovaj dan nije trebalo mnogo izlaziti iz kuće niti započinjati nepotrebna putovanja. Praznik je tako povezivan sa mirom, ostajanjem kod kuće i izbegavanjem suvišnih poslova i kretanja.

Naravno, reč je o narodnom verovanju, a ne o pravilu Srpske pravoslavne crkve. Danas se ova izreka uglavnom čuva kao deo tradicije i narodnog nasleđa.

Sveti Toma je zaštitnik brojnih zanatlija

Sveti Toma nije samo krsna slava pojedinih porodica. Prema predanju, bio je vešt drvodelja, zbog čega ga kao esnafsku slavu obeležavaju različiti zanati povezani sa drvetom i gradnjom.

U ovu grupu tradicionalno se ubrajaju drvodelje, stolari, bačvari, kolari, užari, dunđeri, bunardžije, kaldrmdžije i zidari.

Ovakva povezanost svetaca sa zanatima bila je posebno važna u prošlosti, kada su esnafi imali značajnu ulogu u životu gradova i sela. Zanatlije su birale svog zaštitnika i okupljale se oko njegove slave, čuvajući tako i versku i profesionalnu tradiciju.

Sveti Toma Foto: Printscreen RTS

U nekim krajevima veruje se da Sveti Toma štiti od vukova

Uz Tomindan su se u pojedinim krajevima sačuvala i verovanja o zaštiti od vukova. U tradicionalnom životu, posebno među stanovništvom koje je čuvalo stoku, vuk je predstavljao ozbiljnu opasnost, pa su se pojedini sveci smatrali zaštitnicima ljudi i životinja od ove opasnosti.

Zato su se uz određene praznike vezivala pravila o tome šta tog dana ne bi trebalo raditi, a takva verovanja prenosila su se sa generacije na generaciju.

Tomindan kao krsna slava

Mnoge porodice u Srbiji Svetog Tomu slave kao krsnu slavu. Kao i kod drugih slava, dan je posvećen molitvi, porodici i okupljanju, dok se običaji razlikuju u zavisnosti od kraja i porodične tradicije.

Za one koji slave Tomindan, najvažnije je da se praznik obeleži u duhu vere i poštovanja prema svetitelju. Narodna verovanja koja ga prate predstavljaju deo šire tradicije koja se kroz vekove menjala i prenosila u porodicama.

Sveti Toma i predanje o Svetoj Bogorodici

Za Svetog Tomu vezuje se i jedno posebno crkveno predanje. Prema njemu, apostol Toma je jedini od apostola koji je zakasnio na pogreb Presvete Bogorodice.

Kada je, prema predanju, na njegovo insistiranje grob otvoren, u njemu nije bilo tela. Ovo se u hrišćanskoj tradiciji povezuje sa verovanjem da je Presveta Bogorodica vaskrsla i uzneta na nebo, odnosno sa njenim proslavljenjem.

Tomindan čuva uspomenu na veru i narodnu tradiciju

Tomindan je zato praznik koji u sebi spaja crkveno predanje, krsnu slavu i bogatu narodnu tradiciju. Sveti Toma ostao je zapamćen kao apostol koji je posumnjao, ali je upravo kroz njegovo preispitivanje potvrđena vera u Hristovo vaskrsenje.

U narodu su se uz njegov praznik sačuvala verovanja o kiši, zaštiti od vukova i ostajanju kod kuće, kao i tradicija da ga pojedini zanati slave kao svog zaštitnika.