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Ozloglašeni albanski i NATO lobista Ginter Felinger, koji živi u Austriji, podržao je Iliju Srdanovića i studentsku listu.

Felinger je u video obraćanju rekao da ga je Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" označio kao najvećeg albanskog i NATO lobistu.

- Zaljubljen sam zaista u Albaniju i Kosovo, u BiH, i ima dobrih ljudi i u Srbiji. Sviđaju mi se studentski protesti i u Albaniji i u Srbiji protiv tiranije i oligarhije, kao i protiv nepravednih sistema Vučića, Rame, Putina i Dodika. Mrzim oligarhiju i korupciju - rekao je Felinger.

02:34 Ginter Felinger podržao Iliju Srdanovića Izvor: Privatna arhiva

On je još jednom istakao da podržava pobune, i ističe da mrzi "genocidne manijake".

- I ako stvarno mislite da je Mladić bio dobar momak, onda glasajte za Vučića. I ako osvoji većinu, ja kažem onda - izolujte Srbiju zauvek, izgradite zid oko nje. Ne vidim problem u tome. Ali ako ste dobar Srbin, i želite da budete Evropljani, i ako glasate za studente, i ako oni pobede, onda pošaljite Vučića u Sibir, gde mu je i mesto! Onda kažem dobrodošli Srbiju, hajde da budemo srećni zajedno - rekao je Felinger.

Albanski lobista je poručio "studentima" da moraju biti dobri Evropljani.

- Možemo da pobedimo zajedno, i želim da pobedite. I uradiću sve što mogu da pobedite, na X-u, Instagramu i digitalnim platformama. I molim vas, izbacite Vučića iz Srbije, i pošaljite ga u svoju kuću u Sibir. Sve najbolje, želim pobedu studentima u Srbiji i Albaniji - rekao je on.