Briga o našim najstarijima mora biti jedan od prioriteta društva: Ministarka Stamenkovski posetila Gerontološki centar u Pančevu
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski posetila je Gerontološki centar u Pančevu.
- Briga o našim najstarijima mora biti jedan od prioriteta društva. Tokom posete Gerontološkom centru u Pančevu razgovarali smo sa korisnicima i zaposlenima o uslovima boravka, kvalitetu usluge i potrebama ove ustanove - istakla je ona.
Ministarstvo je u ovoj godini opredelilo sredstva za investiciona ulaganja, sanaciju i rekonstrukciju.
- Nastavak ulaganja i kadrovsko osnaživanje ostaju važni zadaci kako bismo našim najstarijima obezbedili još bolje uslove i dostojanstvenu brigu. Briga o ljudima nije samo obaveza institucija, već mera našeg društva. Naši najstariji zaslužuju pažnju, poštovanje i sigurnost svakog dana.