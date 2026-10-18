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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski posetila je Gerontološki centar u Pančevu.

- Briga o našim najstarijima mora biti jedan od prioriteta društva. Tokom posete Gerontološkom centru u Pančevu razgovarali smo sa korisnicima i zaposlenima o uslovima boravka, kvalitetu usluge i potrebama ove ustanove - istakla je ona.

Ministarstvo je u ovoj godini opredelilo sredstva za investiciona ulaganja, sanaciju i rekonstrukciju.