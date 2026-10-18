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- Jedan poljubac hoću ja, neću tri, neću dva. Hvala dragoj Snežani na podršci i ljubavi. Ujedinjena u ljubavi, Srbija uvek pobeđuje, poručio je nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić.

Gostujući u emisiji Magazin In Vučić je ispričao kako je došlo baš do jednog poljupca Snežani Savić...

- Ja sam rekao Snežani, prišao sam joj, i sad, kako da kažem, ona divna gospođa, pristojna, vaspitana, i ja dolazim i kažem: "Snežana, i sad ja imam tremu, ne znam ni da li me čuje, buka u Areni, ja kažem: "Snežana, je l' mogu da vas poljubim samo jedanput?" Da bi bilo: Jedan poljubac, hoću ja, zbog našeg broja 1, tri poljupca neću, neću dva, hoću jedan, i tako dalje. Samo jedan, da. I Snežana, onako, lepo mi se osmehnu, ja sam iskoristio priliku, poljubio je jedanput, i to je to!, ispričao je Vučić.

 Kurir.rs

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