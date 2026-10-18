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Palićko jezero predstavlja jednu je od glavnih turističkih atrakcija u Srbiji, a pored jezera na istom mestu nalazi se i jedna od najstarijih banja u Srbiji, Banja Palić.

Ono što je krasi je fantastična priroda, pravo je mesto za odmor, ali i za rehabilitaciju. Za penzionere je u jesen poseban užitak - mirnije je, nema gužve, a još uvek nije previše hladno.

Banja Palić ima tradiciju dugu preko 160 godina, nalazi se na oko 8 kilometara od Subotice na istom mestu gde se nalazi i Palićko jezero.

Ono što je naročito izdvaja je njeno neobično okruženje u čijoj blizini je smešten i zoološki vrt. Nije tačno poznato kako je Banja Palić dobila ime, ali veruje se da je dobila ime po staroj pustari Palij, a pod imenom Palus, prvi put se pominje u izvorima iz 1690. godine.

O lekovitim svojstvima koje Banja Palić nudi objavljena je i knjiga. Njena topla voda oduvek je privlačila pažnju, a davne 1845. godine izgrađeno je prvo toplo kupatilo, a desetak godina nakon toga izgrađen je prvi hotel.

Građani Subotice, shvativši turistički potencijal ovog mesta, odmah su počeli da grade sopstvene vile, koje su sada pretvorene u apartmane za izdavanje. Lekari više od jednog veka pričaju o tome koliko je ova banja delotvorna za mnoge bolesti.

Smeštaj u Banji Palić od 16 evra

Cene smeštaja na popularnom Palićkom jezeru i istoimenoj banji razlikuje od toga u koje doba godine želite da boravite na ovom mestu. Cene u sezoni mogu da budu veće, ali gledajući aktuelnu ponudu one su prilagođene za svačiji džep.

Noćenje na salašu za jednu osobu na Paliću košta 16 evra. Za ovaj iznos domaćin nudi kompletno opremljenu sobu sa čistim peškirima, ali i mogućnost korišćenja spoljnog bazena, kao i dečijeg igrališta. Ista smeštajna jedinica za 3 osobe po noćenju košta 10 evra više.

Ceo apartman od 85 kvadrata na Paliću vlasnik izdaje za 30 evra. Imajući u vidu da ovaj smeštaj ima dve spavaće sobe, prema vlasnikovoj proceni, može da ugosti do 5 osoba. U tom slučaju, cena je viša za 20 evra. Vlasnik za taj novac daje na korišćenje kompletnu prizemnu kuću, u mirnom mestu pored samog jezera.

Foto: Kurir.rs/N.H.

Za sve ljubitelje hotelskog smeštaja, prenoćište se može naći i za 50 evra po osobi. U ovu cenu obično je uključen i doručak. Nešto luksuzniji hoteli nude smeštaj od 70, a neki od 100 evra.

Bolesti koje se leče i tretiraju u Banji Palić

Kupanje u toplim vodama svih banja prija i zdravim ljudima. Ali svaka banja ima drugačiji sastav vode kao i temperaturu koje pogoduju određenim bolestima više. U Banji Palić, prvenstveno se tretiraju sledeće bolesti:

Razni oblici reumatizma (hronični, akutni);

Kožna oboljenja (infekcije, ekcemi);

Bolesti digestivnog trakta;

Nervna oboljenja;

Ginekološki problemi;

Problemi sa kičmom (išijas)

Terapije vodom sprovode se na dva načina: pijenjem lekovite vode ili kupanjem u toploj vodi. U zavisnosti od oboljenja odabraće se i pružiti adekvatna terapija.

Ovde se takođe primenjuje i peloidna terapija, odnosno stavljanje obloga od lekovitog blata.

Vode Banje Palić imaju u svom sastavu litijum i rubidijum, a mineralni mulj sadrži stroncijum, te veoma pogoduju lečenju reumatskih i nervnih oboljenja, kao i regeneraciji kostiju nakon preloma. Temperatura vode je prijatnih 25°C.

Kurir/Espreso/Blic/Banje u Srbiji